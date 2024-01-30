Meclis kararını açıkladı: Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü

TBMM'de TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için hareketli dakikalar hakim. Gelen bir son dakika bilgisine göre Meclis, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararı verdi.

Meclis kararını açıkladı: Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü
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TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay kararı Meclis'te açıklandı. Böylece Atalay'ın milletvekilliği sona erdi. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın verdiği kararlar sonrası Meclis'te gerginlik yaşandı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kararı Meclis'in gündemine geldi. Bir önerge verilerek kapalı oturum istendi. Fakat iç tüzük uyarınca önerge kapalı oturumda görüşüldü. Önerge reddedilince açık oturuma dönüldü.

Atalay'ın milletvekilliği, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği kararın Meclis'te okunması sonucunda sona erdi. 

CAN ATALAY'IN MİLLETVEKİLLİĞİ HAKKINDA MECLİS'TE KAPALI OTURUM YAPILMIŞTI

Silivri Marmara Cezaevi'nde Gezi davasından tutuklu olan Can Atalay'ın milletvekilliği iptal edilecek mi? TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay karar verdi. Meclis, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kararını gündemine aldı.

Önerge kabul edilince kapalı oturuma geçildi. Genel Kurul'da karar okunursa Atalay'ın milletvekilliği sona erecek.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta yorumda bulundu. Usta Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine ilişkin kararın bugün veya bu hafta TBMM'de okunmasını hedeflediklerini belirtti.

NELER OLMUŞTU?

Can Atalay, TİP'ten Hatay milletvekili olarak seçildiği 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden sonra avukatları, 'milletvekili olduğu için yargılamasının durdurulması ve serbest bırakılması' için Yargıtay'a dilekçe vermişti. Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, başvuru sonrası süren yargılama sonucunda Can Atalay'ın Gezi Parkı davasından aldığı 18 yıl hapis cezasını onadı.

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