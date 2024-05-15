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Meclis ne zaman tatile girecek belli oldu

Anayasa'nın 93. maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5. maddesine göre TBMM'nin 1 Temmuz 2024 tarihinde tatile girmesi gerekiyor.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 20:16
Meclis ne zaman tatile girecek belli oldu

Meclis Ne Zaman Tatile Çıkacak? 2024 TBMM Tatil Tarihi Belli Oldu Mu? Merakla Beklenen Tatil Tarihi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği merak konusu. Memur maaş zammı, kira artışına yüzde 25 zam sınırı ve 9. Yargı Paketi gibi önemli konuların görüşüleceği Meclis'te tatil tarihi de gündemde.

Anayasal Düzenleme:

Anayasa'nın 93'üncü maddesine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5'inci maddesine göre, TBMM'nin 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü tatile girmesi gerekiyor.

Bazı durumlarda Meclis tatil tarihi ertelenebiliyor. Bu durum, görüşülecek konuların uzaması veya acil durumlar gibi durumlarda söz konusu olabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Meclis'in tatile girmeden önce kira zammı, öğretmenlere yönelik şiddet ve hayat pahalılığı gibi konularda yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.

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