MEDEF'ten uyarı: 8 Eylül güven oylaması ülkeyi krize sürükleyebilir

MEDEF, 8 Eylül'deki güven oylamasında hükümet düşerse iş dünyasının ve piyasaların ciddi şekilde etkileneceği uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:05
MEDEF'ten siyasilere uyarı: 8 Eylül güven oylaması ülkeyi krize sürükleyebilir

İş dünyası belirsizlikten endişeli

Fransız İş Adamı ve Sanayicileri Derneği (MEDEF), partilerin 8 Eylül'de Ulusal Mecliste yapılacak güven oylaması öncesinde siyasilerden duyarlı olmalarını talep etti. Dernek, hükümetin düşürülmesinin şirketleri ve piyasaları olumsuz etkilemesinden endişe duyuyor.

MEDEF Başkanı Patrick Martin, France Info kanalında katıldığı programda, Fransız Başbakanı François Bayrou'nun hükümeti 8 Eylül'de güven oylamasına götürme kararını ve muhalefetin alacağı tutumu değerlendirdi. Martin, siyasi liderlerin oylamada hükümeti düşürme eğiliminde olacaklarını belirtmelerinin ardından kaygı duyduğunu ifade etti.

Martin, siyasilere şirketlerin geleceğini etkileyebilecek bir belirsizliğe yol açmamaları çağrısında bulunarak, yayında "Kaosa kaos eklemeyin." dedi.

Son haftalarda sosyal medya kullanıcıları ile muhalif siyasilerin 2026 bütçe planına yönelik tepkileri ve hükümete karşı harekete geçme çağrıları arttı. Bu gelişmeler, Başbakan Bayrou'nun bütçe çıkmazı nedeniyle selefi Michel Barnier ile aynı kaderi paylaşabileceği endişesini beraberinde getirdi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılması ile yaklaşık 43 milyar avro tasarruf öngören ve halkın tepkisini çeken 2026 bütçesi'nin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

Kamu borçlarıyla mücadele eden Fransa'da, bir önceki Michel Barnier hükümeti 2025 bütçesi konusunda muhalefetle uzlaşı sağlayamayarak meclisten güvenoyu alamamış ve yaklaşık üç ay sonra, 4 Aralık 2024'te düşmüştü.

