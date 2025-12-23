Medical Point Gaziantep 3. Bölgesel Türk Nöroşirürji Akademisi Toplantısı’na Ev Sahipliği Yaptı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, Türk Nöroşirürji Akademisi tarafından düzenlenen 3. Bölgesel Türk Nöroşirürji Akademisi Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen alanında uzman ve deneyimli beyin ve sinir cerrahlarının katıldığı toplantı, bilimsel paylaşımlar, güncel gelişmeler ve mesleki deneyim aktarımının ön planda olduğu verimli bir akademik platform sundu. Nitelikli sunumlar ve interaktif oturumlar programı zenginleştirdi; katılımcılar etkinliği ilgiyle takip etti.

Başkanlar ve Katılımcılar

Toplantının Bölgesel Toplantı Başkanlığını Prof. Dr. Aslan Güzel ve Op. Dr. Hüseyin Karasu üstlendi. Türk Nöroşirürji Akademisi Başkanı Prof. Dr. Uygur Er başta olmak üzere akademi üyeleri de organizasyona katıldı.

“Olgudan Klinik Serilere” Konferansı

Prof. Dr. Aslan Güzel tarafından verilen konferansta, "Olgudan Klinik Serilere" başlıklı sunumda beyin, omurilik ve sinir cerrahisi alanında hangi hastaların ameliyat edilmesi gerektiği ve hangi vakalarda cerrahi dışı yaklaşımların tercih edilmesi gerektiği somut vaka örnekleriyle ele alındı. Mesleki birikim ve deneyimlerin paylaşıldığı sunum, katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

