Medical Point İzmir'de 'Yaşayan ve Yaşatan Kalite' Öne Çıkıyor

Medical Point İzmir Hastanesi, kaliteyi yönetim anlayışının merkezine koyarak hasta güvenliği, çalışan memnuniyeti ve sürdürülebilir mükemmeliyet hedefleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kalite yönetimi her adımda

"Yaşayan ve yaşatan kalite" ilkesiyle hareket eden hastane, tüm süreçlerinde ulusal ve uluslararası standartları esas alıyor. Kurum, sürekli iyileştirme ve mükemmeliyet kültürünü günlük uygulamalarına entegre ederek hem bugünün hem de sağlığın geleceğinin temellerini atmayı amaçlıyor.

Ulusal ve uluslararası akreditasyonla güvence

Medical Point İzmir Hastanesinden yapılan bilgilendirmede, "Sağlık hizmetlerinde kalite, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından etik değerlere, insan odaklı yaklaşıma, şeffaflığa ve bilimsel temellere dayanan bütüncül bir sistem olarak tanımlanmaktadır. TÜSKA’nın ’Sağlıkta kalite bir gün değil, sürekli bir sorumluluktur’ ilkesi, Medical Point’in hizmet anlayışıyla tam bir uyum içerisindedir. The International Society for Quality in Health Care External Evaluation Association (ISQua EEA) tarafından akredite edilen TÜSKA, sağlıkta güvenilirliği, ölçülebilir iyileştirmeyi ve sürekli gelişimi destekleyen yapısıyla, ulusal kalite yönetimi sistemlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Medical Point İzmir Hastanesi, ulusal ve uluslararası akreditasyon belgeleriyle kanıtlanmış kalite anlayışıyla, sağlıkta mükemmelliği kurum kültürünün bir parçası haline getirmiştir. Kaliteyi; hastaların güveninde, çalışanların emeğinde ve topluma sunulan her hizmette yaşatan bir kurum olma vizyonuyla yoluna devam etmektedir."

Hastane yetkilileri, kaliteyi yalnızca standartlara uyum olarak görmediklerini; hasta ve çalışan deneyimini geliştiren, ölçülebilir ve sürdürülebilir uygulamalarla desteklediklerini vurguluyor. Bu yaklaşımın, sağlık hizmetlerinde süreklilik ve güveni sağlamada belirleyici olduğu ifade ediliyor.

MEDİCAL POİNT İZMİR HASTANESİ, KALİTEYİ YÖNETİM ANLAYIŞININ MERKEZİNE YERLEŞTİREREK HASTA GÜVENLİĞİ, ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR MÜKEMMELLİK HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.