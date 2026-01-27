Medicana International İzmir Korosu'ndan Yeşilçam Rüzgârı

Medicana International İzmir Hastanesi sağlık çalışanlarından oluşan Türk Sanat Müziği Korosu, Sabancı Kültür Sarayı Hasan Tahsin Salonu’nda "Bir Masal Akşamında Yeşilçam Şarkıları" konseriyle nostalji dolu bir geceye imza attı.

Konser ve repertuar

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Dilek Şafak Çakar yönetimindeki koro, Yeşilçam’ın unutulmaz eserlerini sahneye taşıdı. Buruk Acı, Al Yazmalım, Arım Balım Peteğim ve Bir Garip Yolcuyum gibi zamansız şarkılar izleyicilerle buluştu; konser sırasında ilgili Yeşilçam filmlerinden kesitler gösterilerek nostaljik anlar güçlendirildi.

Solistler ve öne çıkan performanslar

Koroda, Medicana International İzmir Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Ayık "Fesuphanallah", Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Arzum Kale "Aşkım Bahardır", İç Hastanlıkları Uzmanı Uzm. Dr. Murtaza Çit "Bir Garip Yolcuyum" ve işyeri hekimi Dr. Veysel Karan Koçdemir "Fikrimin İnce Gülü" yorumlarıyla beğeni topladı.

Katılımcılar

Konseri; SGK İzmir İl Müdürü Mehmet Baydili, SGK İzmir İl Müdür Yardımcısı Mustafa İmdat, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, Genel Müdür Yardımcıları Fulya Erdemil ve Remzi Öksüz, Medicana Bursa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Ener, Medicana Çeşme Tı Merkezi İdari Müdürü Kibar Üstüner, Medicana Sağlık Grubu Anlaşmalı Kurumlar Direktörü Zümrüt Altunay ve Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. Ulvi Ünal izledi.

Sağlık vizyonu sanata yansıdı

Gecede konuşan Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı şunları söyledi: "Medicana olarak biz, yalnızca tedavi eden değil; insanın ruhuna, duygusuna ve yaşam kalitesine dokunan bir sağlık anlayışını benimsiyoruz. Hastalarımıza olduğu kadar çalışma arkadaşlarımıza da iyi gelmeyi, sağlığı bütüncül bir bakışla ele almayı önemsiyoruz. Bu akşamki konser de, tam olarak bu vizyonun sanata yansımasıdır".

Konserin sonunda Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, koro şefi Dilek Şafak Çakar’a çiçek takdim ederek teşekkürlerini sundu. Dinleyiciler, kapanışta "Bir Şarkısın Sen" adlı esere telefonlarının ışıklarıyla eşlik ederek gecenin duygusunu taçlandırdı.

