Medya Dünyasından Köy Yaşamına: Mehmet Özmen İstanbul Stresini Bırakıp Kırıkkale'de Huzuru Buldu

Eski medya çalışanı Mehmet Özmen, 3 yıl önce Kırıkkale Tatlıcak köyüne dönerek küçükbaş hayvancılık yapıyor; doğayla huzur ve organik yaşamı seçti.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:39
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:39
İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşan Mehmet Özmen (40), 3 yıl önce Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinin Tatlıcak köyüne yerleşerek küçükbaş hayvancılığına başladı. Yıllarca medya sektöründe çalıştıktan sonra köy yaşamının sunduğu doğayla iç içe hayatın kendisine büyük huzur verdiğini söylüyor.

Şehirden köye dönüş

İHA muhabirine konuşan Özmen, "2 yaşından beri İstanbul’dayım, birçok iş yaptım. Medya sektöründeydim; yerel kanalım vardı, aynı zamanda radyoculuk yaptım." diyerek büyükşehirdeki yoğun iş temposu ve trafiğin kendisini yıprattığını anlattı. Anadolu Yakası’nda oturup Avrupa Yakası’nda çalışmanın hayatını tükettiğini belirten Özmen, İstanbul’da biriktirdiği kazançla köyüne yatırım yaptığını söyledi.

Günlük rutin ve üretim

Güne 05.00’te başlayan Özmen, temiz hava, sessizlik ve doğallığın hayatında yarattığı farkı şöyle özetliyor: "Burada nefes alıyorum, herkes fırsat bulursa köy yaşamını mutlaka denesin." Özmen, "Şimdi geliyorum, davarların yanına oturup saatlerce izliyorum. Sonra evimdeki işlerimi yapıyorum. Çobanıma da yardım ediyorum, kendi halimde yaşıyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca "Domatesimi, biberimi, peynirimi, yoğurdumu kendi imkânlarımla yapıyorum. Her şeyi doğal ve organik tüketiyorum." dedi.

Ulaşım ve yaşam konforu

Köyde trafik sıkıntısının olmadığını vurgulayan Özmen, "Buraya geldim, burada trafik yok; 5 kilometrelik yolu 5 dakikada gidiyorum. Köy hayatı inanılmaz güzel; herkese tavsiye ediyorum." sözleriyle şehir hayatıyla karşılaştırdı. Atı, eşeği ve köpekleriyle sürünün yanına gitmekten keyif aldığını belirtti.

Hayvancılığı öğrenmek ve gelecek planları

Özmen, köy yaşamının sadece huzur değil, aynı zamanda kişisel gelişim sağladığını da dile getirdi: "Eskiden hiçbir şey bilmezdim. Şimdi sürüye baktığımda ne olduğunu anlıyorum. Hepsi gebe, önümüzdeki ay doğumlar başlıyor. Atım, eşeğim, köpeklerim var. Sürünün yanına gittiğimde tarifsiz bir huzur duyuyorum."

Son olarak Özmen, köy yaşamının ruhu yenilediğini vurgulayarak büyükşehirde yaşayanlara fırsat bulmaları halinde köy hayatını denemelerini tavsiye etti: "Burada çok mutluyum, Allah herkese nasip etsin; gerçekten güzel bir duygu."

