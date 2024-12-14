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Mehmetçik, Kosovalı Askerlere Sınır Devriyeleri Eğitimi Verdi

Türk Temsil Heyeti, Kosova Güvenlik Gücü'ne sınır devriyeleri eğitimiyle destek olmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 15:27
Mehmetçik, Kosovalı Askerlere Sınır Devriyeleri Eğitimi Verdi

Mehmetçik, Kosovalı Askerlere Sınır Devriyeleri Eğitimi Verdi

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine yönelik olarak sınır devriyeleri eğitimi gerçekleştirdi.

FSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mehmetçik tarafından Kosovalı askerlere sunulan profesyonel eğitimin detaylarına yer verildi. Açıklamada, "FSK personelinin profesyonel eğitimi kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile işbirliği içinde, tecrübeli eğitmenler tarafından teorik ve pratik eğitim gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, sınır devriyeleri konusunda saha uygulaması yapılmış, devriyeler sırasında risklerin belirlenmesi, ortaya çıkan sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların yönetimi konularında eğitim verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

FSK'nin Gelişimi ve Rolü

Kosova, 1999'dan beri KFOR bünyesinde görev yapan Türk askeri, FSK'nin silahlı kuvvetlere dönüşüm sürecine önemli katkılarda bulunuyor. 2009'da kriz yönetim operasyonlarını güvence altına almak için kurulan FSK, sivil savunma operasyonları ve doğal afetlerde acil durumlarda görev yapmayı amaçlıyor. 2018 yılında yapılan yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüşüm sürecinin başlamasıyla birlikte bu sürecin yaklaşık 10 yıl sürmesi bekleniyor.

Ayrıca, FSK'nin askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunması, iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğini de güçlendiriyor.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca...

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine "sınır devriyeleri" eğitimi verildi.

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca...

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerlerine "sınır devriyeleri" eğitimi verildi.

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