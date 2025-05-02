Mehmetçik, Kosovalı Çocuklar için Oyun Parkı Kurdu

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı, ülkenin güneyindeki Dragaş Belediyesine bağlı Kuk köyünde yer alan Samidin Emini İlköğretim Okulu'na yeni bir oyun parkı kurdu.

Açılış törenine Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı İstihkam Albay Ersin Çelikkanat, Dragaş Belediye Başkanı Bexhet Xheladini, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Kosova Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan ve çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Albay Çelikkanat, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın aydınlık bir geleceğe ulaşması için eğitim alanında projeler yürütmekten duydukları gururu dile getirdi. Kosovalı çocuk ve gençler için gerekli imkanları sunma adına birçok başarılı projeye imza attıklarını belirten Çelikkanat, "Yerine getirdiğimiz bu projeler vasıtasıyla Kosova ile yüzyıllardır var olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizi pekiştirmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Damka da Türkiye'nin Kosova'ya sunduğu samimi ve sürdürülebilir destekler için minnettarlığını dile getirdi. Damka, "Bu park sadece bir oyun alanı değil, aynı zamanda Türkiye'nin Kosova halkına duyduğu sevginin ve desteğin bir sembolüdür." diyerek duygularını aktardı.

Konuşmaların ardından tören, Samidin Emini İlköğretim Okulu oyun parkının açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Unutmamak gerekir ki Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da barış gücü olarak görev yapmaktadır.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ülkenin güneyindeki Dragaş Belediyesine bağlı Kuk köyünde bulunan Samidin Emini İlköğretim Okuluna oyun parkı kuruldu.

Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığınca, ülkenin güneyindeki Dragaş Belediyesine bağlı Kuk köyünde bulunan Samidin Emini İlköğretim Okuluna oyun parkı kuruldu.