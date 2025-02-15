Meke Gölü Kar Yağışıyla Beyaza Büründü

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Meke Gölü, kar yağışı sonrası muhteşem bir beyaz örtüyle kaplandı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:30
Meke Gölü Kar Yağışıyla Beyaza Büründü

Meke Gölü Beyaza Büründü

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve jeolojik miras niteliği taşıyan Meke Gölü, son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte bembeyaz bir örtüyle kaplanarak göz kamaştırdı.

Kesin Korunacak Hassas Alan

Meke Gölü, "Kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edilmiş bir bölge. Bu önemli alan, boş kalan bir volkanik kraterin suyla dolması sonucu oluşmuş, nadir jeolojik yapılar arasında yer alıyor.

Yoğun kar yağışı, gölü çevreleyen manzaralara eşsiz bir güzellik kattı. Göl, her yıl hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor, doğa severler için adeta bir cennet konumunda.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, jeolojik miras niteliğindeki Meke Gölü, kar yağışının ardından...

Konya'nın Karapınar ilçesinde, jeolojik miras niteliğindeki Meke Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, jeolojik miras niteliğindeki Meke Gölü, kar yağışının ardından...

Konya'nın Karapınar ilçesinde, jeolojik miras niteliğindeki Meke Gölü, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

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