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Meksika Anayasa Mahkemesindeki İstifalar

Meksika'da Anayasa Mahkemesi'nin 8 üyesi, tartışmalı yargı reformu nedeniyle görevlerinden ayrılacak.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:03
Meksika Anayasa Mahkemesindeki İstifalar

Meksika Anayasa Mahkemesi Üyelerinin İstifası

Meksika'da, Anayasa Mahkemesi'nin 11 yargıcından 8'i, eylül ayında senatodan geçen tartışmalı yargı reformu nedeniyle görevlerinden istifa edeceklerini açıkladı. Anayasa Mahkemesi'nin Başkanı Norma Pina ve diğer 7 üye, yargı reformunun gereklilikleri doğrultusunda Haziran 2025'te gerçekleştirilecek halk oylamasıyla hakimlerin seçilmeyeceklerini belirtip, bu seçimlere katılmak yerine görevlerini sonlandırmayı tercih ettiklerini bildirdi.

Yargı Reformu ve Tartışmalar

Meksika Kongresi, Andres Manuel Lopez Obrador döneminde önerilen yargı reformunu eylül ayında kabul etmişti. Reform, hakimlerin halk oylamasıyla seçilmesini öngörüyor ve birçok eyalet de bu teklifi onayladı. Anayasa Mahkemesi yargıçları, daha önce Senato tarafından belirleniyordu. Bu yargı reformu savunucuları, değişikliğin yargı sisteminin yolsuzluktan arınmasına katkı sağlayacağını savunurken, karşıt görüşler ise mahkemelerin bağımsızlığını zayıflatacağı ve siyasi baskılara daha açık hale geleceği konusunda uyarılarda bulundu.

İş Dünyası ve Yargı Reformu Üzerine Endişeler

Özellikle iş dünyası, bu yargı değişikliğinin hukukun üstünlüğünü tehdit edeceği endişesi taşımaktadır. Meksika İşverenler Birliği Coparmex tarafından yapılan bir açıklamada, bu reformun "on yıllardır vatandaşları koruyan temel güvenceleri riske attığı" ifade edilmiştir. Yargı reformuyla hakimler, halk oylaması ile belirlenecek ve adaylar ise Kongre ile yargı otoriteleri tarafından önereceklerdir.

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