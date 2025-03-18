Meksika'da MS-13 Çetesi Elebaşı Gözaltına Alındı

Meksika'da MS-13 çetesinin lideri Francisco Javier Roman-Bardales gözaltına alındı, ABD'ye teslim edileceği bildirildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 12:05
Meksika'da MS-13 Çetesi Elebaşı Gözaltına Alındı

Meksika'nın Korkutucu Çetesi MS-13'ün Elebaşı Yakalandı

Meksika'da yetkililer, adını uzun süredir duyduğumuz ve MS-13 çetesinin elebaşı olduğu öne sürülen Francisco Javier Roman-Bardales'in gözaltına alındığını duyurdu. CNN kanalının haberine göre, Meksika Milli Savunma Sekreterliği (Sedena), Roman-Bardales hakkında sivillere karşı şiddet, uyuşturucu kaçakçılığı ve gasp iddialarının bulunduğunu bildirdi.

Gözaltı Operasyonu ve İlgili İfadeler

Roman-Bardales, Veracruz eyaletinde bir otoyolda yapılan operasyonla yakalandı. Sedena, bu operasyonla ilgili mevcut bilgileri kamuoyuyla paylaşıp, MS-13 çetesinin elebaşı olduğu iddialarını doğruladı.

ABD'ye İade Süreci

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından en çok arananlar listesinde yer alan Roman-Bardales'in, başkent Mexico City'ye sevk edileceği ve burada ABD'ye teslim edileceği bildirildi. ABD, MS-13 çetesini terör örgütü olarak sınıflandırıyor.

Roman-Bardales'in Suçları

MS-13 çetesinin ABD, Meksika ve El Salvador'daki faaliyetlerini yöneten Roman-Bardales, teröre destek, narko-terörizm ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan dolayı ABD'de suçlu bulunmuştu.

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