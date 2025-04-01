Meksikalı Uzmanlar: ABD'nin Gümrük Vergileri İki Ülkeye de Zarar Verebilir

Meksika ve ABD Arasındaki Ticari İlişkiler Tehlikede

Meksikalı uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika'dan gelen ürünlere uygulamakla tehdit ettiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin, iki ülke ekonomisini "son derece" olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Bu durum, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'ın aynı şekilde karşılık verebileceğine dair açıklamalarıyla gerginliği artırmış durumda.

Gümrük Vergileri Tüketicileri Etkileyecek

Uzmanlar, bu tür vergilerin devreye girmesi halinde, ABD'li tüketicilerin bazı ürünleri daha yüksek fiyatlarla almak zorunda kalabileceğini ve bunun enflasyonu körükleyebileceğini vurguladı. 2 Nisan tarihine kadar yürürlüğe girmesi beklenen vergi, Meksika ekonomisi üzerinde de derin etkiler bırakabilir.

İş Kaybı Olabilir

Uluslararası siyaset bilimci ve güvenlik uzmanı Talya İşcan, Meksika'nın ABD'ye yaptığı ihracatın 2022 yılında 382 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bu durumun toplam ihracatının yüzde 81'ini oluşturduğunu ifade ederek, olası gümrük vergisinin ihracatta yüzde 6 ila 8 arasında bir düşüşe neden olabileceğini belirtti. İşcan, bu durumun otomotiv, elektronik ve tarım sektörlerinde yaklaşık 600 bin kişilik iş kaybı yaratabileceğine de dikkat çekti.

Güvenlik ve Göçmen Sorunu

İşcan ayrıca, Meksika'nın düzensiz göçle mücadelede önemli adımlar attığını, son 5 yılda 1,5 milyon göçmen yakaladığını ifade etti. Ancak, güvenlik önlemlerinin artmasının yasa dışı göçü yüzde 20 ila 30 oranında azaltabileceği belirtildi. Fakat göç rotalarının değişmesi, insan kaçakçılığının maliyetlerini %50 artırabilir.

Ekonomik İlişkiler ve Olumsuz Senaryolar

İşcan, Meksika'nın ABD sınırında halihazırda 28 bin asker ve güvenlik gücünün görev yaptığını hatırlatarak, askeri önlemlerin uyuşturucu trafiğini kısa vadede %10-15 oranında azaltabileceğini ancak kartellerin yeni yöntemler geliştirmekten geri kalmayacağını söyledi.

Uzmanlar, olası karşılıklı gümrük vergilerinin sonuçlarına dikkat çekerek, Meksika'nın otomotiv ve imalat sektörlerinde %35'e varan bir daralma yaşayabileceğinin altını çizdiler. ABD'li tüketicilerin ise Meksika'dan ithal edilen ürünler için daha fazla ödemek zorunda kalacakları ifade ediliyor.

Yeni Pazarlar Arayışı

Dr. Genaro Berrinstein, ABD'nin ek gümrük vergisinin her iki taraf için olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etti. Meksikalı iş insanlarının üretimlerini sürdürebilmek için yeni pazarlar ararken, ABD'li tüketicilerin birçok üründe daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacaklarına dikkat çekti.

Göçmen Krizi Tehlikesi

Berrinstein, Meksika'nın göçmen sorununa dikkat çekerek, "Meksika, farklı milletlerden gelen göçmenleri işleme ve asimile etme kapasitesine sahip değil" dedi. Eğer bu eğilim devam ederse, Meksika'nın büyük ekonomik kaynaklar ayırmak zorunda kalabileceği bir göçmen kriziyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.