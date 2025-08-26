Melenchon: 8 Eylül'de Güvenoyu Kaybı Halinde Macron İçin Azil Süreci

Melenchon: Bayrou hükümeti güvenoyu kaybederse Macron için azil süreci

Jean‑Luc Melenchon, France Inter'deki açıklamasında, Başbakan François Bayrou önderliğindeki hükümetin 8 Eylülde yapılacak zor güven oylamasından geçememesi halinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için azil süreci başlatacaklarını duyurdu.

Melenchon, azınlık hükümetiyle uzlaşmanın mümkün olmadığını belirterek, Macron'un üçüncü kez benzer politikaları sürdürecek bir başbakan atamasını engellemek gerektiğini söyledi. Melenchon sözlerinde, "Bu yüzden azledilmeli. Kaosun kaynağı Macron’dur." ifadelerini kullandı.

Sol görüşlü lider, Macron'u ülkenin yaşadığı hükümet krizlerinin sorumlusu olarak nitelendirdi ve "En kısa yol sorumlu kişinin gitmesidir." dedi. Ayrıca Mecliste 23 Eylülde Cumhurbaşkanı için azil süreci başlatacaklarını açıkladı.

Bayrou hükümetinin zorlu sınavı: 8 Eylül güven oylaması

Son haftalarda sosyal medyada ve muhalif siyasette artan tepkiler, 2026 bütçe planı ve tasarruf önlemleri etrafında yoğunlaştı. Bu gelişmeler, Başbakan Bayrou'nun selefi Michel Barnier ile benzer bir kaderi paylaşabileceğine dair endişeleri güçlendirdi.

Başbakan Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasını ve yaklaşık 43 milyar avro tasarruf öngören 2026 bütçesi öncesi hükümeti güven oylamasına götüreceğini açıkladı. Muhalefet kanadı, 8 Eylülde yapılacak oylamada hükümeti düşürme yönünde pozisyon alacağını belirtti.

Geçmişte hükümet güvenoyu alamamıştı

Cumhurbaşkanı Macron, geçen yıl Ulusal Meclisi feshedip genel seçime gitmişti. Haziran‑Temmuz seçimlerinde solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) en fazla milletvekili çıkardı; buna rağmen Macron, solcu ittifakın başbakan adayı yerine merkez sağcı Michel Barnier'yi atamıştı.

Barnier hükümeti, 2025 bütçesi konusunda muhalefetle uzlaşamayınca 4 Aralık 2024'te güvenoyu alamayarak düştü. Macron, uzun görüşmelerin ardından 13 Aralık'ta merkez sağcı François Bayrou'yu başbakan olarak atadı.

Ekonomik baskı: Kamu borcu ve bütçe açığı

Fransa, 2024'te kamu borcunun GSYH'ye oranında %113 ile AB içinde üçüncü sırada yer alıyor. Ülke ayrıca %5,8 ile en yüksek bütçe açıklarından birine sahip.

Hükümet, kamu borcunu azaltmak için tasarruf tedbirleri getirmek isterken, muhalefet bu planları "kemer sıkma politikaları" olarak nitelendirip tepki gösterdi. Bütçe müzakereleri, Fransa'daki temel siyasi çekişme konularından biri olmaya devam ediyor.

Azil sürecinin aşamaları

Muhtemel azil tasarısı önce Ulusal Meclis Bürosunda değerlendirilecek. Tasarı burada kabul edilirse meclisin Kanunlar Komisyonu tarafından incelenecek.

Komisyon onaylarsa tasarı Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek; tasarı Ulusal Meclis'te milletvekillerinin 3'te 2'sinin onayını alırsa Senato'ya gönderilecek. Senato'da da 3'te 2 desteği sağlanırsa, Parlamentonun iki kanadının katılacağı son bir oylama yapılacak ve süreç tamamlanacak.