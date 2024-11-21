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Meloni ve Milei, İtalya-Arjantin İlişkilerini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

İtalya Başbakanı Meloni, Arjantin'de Devlet Başkanı Milei ile görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedefledi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 07:25
Meloni ve Milei, İtalya-Arjantin İlişkilerini Güçlendirmek İçin Bir Araya Geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Arjantin'i ziyaret ederek Devlet Başkanı Javier Milei ile bir araya geldi. Görüşme, başkent Buenos Aires'teki Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'da yer alan baş başa ve heyetler arası toplantılarla devam etti.

Milei, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Siyasi olduğu kadar kişisel bir boyutta da ortak bir noktamız var. Her ikimiz de uluslarımızın temel sorunlarını cesaret, doğruluk ve açıklıkla ele aldığımız için ülkelerimizin kaderlerine liderlik etmek için seçildik." dedi.

Mevkidaşı Meloni'yi öven Milei, "Vatandaşlarına gerçeği söylemeye cesaret eden çok az devlet başkanı var. Dayanacağız, neden; çünkü uzun vadede kazanacağımızı biliyoruz. Biz galip geleceğiz, çünkü gerçekle çelişenler onlardır. Vatandaşlarımızın Arjantinli ve İtalyan olmaktan gurur duymaları için motivasyonumuz çok yüksek." şeklinde konuştu.

Milei ayrıca, iki ülke arasındaki kültürel benzerliklere vurgu yaparak, "Arjantin ve İtalya son 200 yıldır çelişkili bir ilişki içinde, ancak bizi halk olarak birleştiren kan bağı yadsınamaz. Bugün, ortak zorlukları tanıyan ve benzer düşünen bir yönetimle yeniden bir araya geliyor ve uluslarımız arasında özel bir ilişki kurmak için tarihi bir fırsata sahibiz." değerlendirmesini yaptı.

İtalya ve Arjantin'in kardeş uluslar olduğuna değinen Meloni ise, "Milei ile Ukrayna, Orta Doğu, Venezuela ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldık. Bu yolda cesur bir adam olan dostum Javier ile yürümekten mutluluk duyuyorum. İtalya'nın dostu." ifadelerini kullandı.

Meloni, başta İtalya-Arjantin Eylem Planı 2025-2030 olmak üzere, siyasi işbirliği, İtalya'nın uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelesi, yolsuzluk, insan kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele, enerji geçişi, altyapı, kritik hammadde tedariki ve havayolu taşımacılığı gibi konuları da gözden geçirdiklerini belirtti.

Milei ile siyasi anlamda benzer bir fikri paylaştıklarını dile getiren Meloni, "Bizler, Batı'nın özgürlüğünü savunmak için mücadele eden iki lideriz. Özgürlükler, uluslar arasında eşitlik, demokratik sistemler, uluslar arasında dayanışmadır. Uluslar arasında ortak bir işbirliğinin ötesinde bir şey var: Zor bir dünyada yaşamın bilinci, bu zorluğun getirdiği sorumluluk, yani fikirlerin gücü ve bu fikirleri savunmak için gereken cesaret var." yorumunu yaptı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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