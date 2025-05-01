Memur-Sen, 1 Mayıs'ı Anıtpark'ta Coşkuyla Kutladı

Memur-Sen ve bağlı sendikaların üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ankara'daki Anıtpark'ta toplandı. Genel Başkan Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada, çalışanların hakları için bir araya geldiklerini vurguladı.

Adalet ve İnsani Koşullar İçin Buradayız

Yalçın, "Gelir dağılımında adalet için haykırmak, alın terinin değerini savunmak için buradayız. Krizlerin faturasının emekçiye kesilmemesi, insan onuruna yaraşır bir çalışma ortamı ve güvenceli istihdam taleplerimizi dile getiriyoruz," dedi.

Etkinlikte asılan pankartlarda "Grev hakkı istiyoruz" ve "İnsanca yaşam için hak, emek, adalet" gibi ifadeler dikkat çekti. Üyeler, "1. dereceye 3600 verilsin" ve "4688 güncellensin" yazılı dövizler taşıdı.

Gazze'deki Duruma Dikkat Çekildi

Yalçın, Gazze'deki insan hakları ihlallerine de değinerek, bölgenin dünyanın en büyük toplu mezarına dönüştüğünü ifade etti. Hükümetlerden, bu soykırımı durduracak bir irade beklediklerini dile getirdi.

Aile ve Çocuk Hakları Üzerine Çalışmalar

Yalçın, aile meselesinin bekâ meselesi olduğuna dikkat çekerek, aile tanımının anayasal güvence altına alınması gerektiğini vurguladı. Çocuk yardımlarının artırılması ve kreş imkanlarının sağlanması gerektiğini önerdi.

Toplu Sözleşme Reformu Gerekliliği

Ali Yalçın, enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması gerektiğini belirtti. 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine yönelik umutlarının devam ettiğini ifade etti ve mevcut toplu sözleşme sisteminin yeterli olmadığını savundu.

Mülakat Uygulamasına Son Verilsin

Yalçın, kamu görevlileri arasında ücret dengesizliklerinin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Doktor, hemşire, mühendis gibi meslek gruplarının maaşlarının iyileştirilmesi talebimizi sürdüreceğiz," dedi.

Konuşmasının ardından, Yalçın ve sendika başkanları katılımcılara kırmızı karanfil dağıttı. Memur-Sen'in 1 Mayıs bildirisinin okunmasıyla program sona erdi.

Memur-Sen ve bağlı sendikaların üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anıtpark'ta düzenlenen kutlama programında bir araya geldi.

Memur-Sen ve bağlı sendikaların üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anıtpark'ta düzenlenen kutlama programında bir araya geldi.