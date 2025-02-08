Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: 'Sivil İrade ile Gücümüzü Birleştiriyoruz'

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Ödül Töreninde Konuştu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Eğitim-Bir-Sen 19. Türkiye Buluşmaları" programında konuştu. Yalçın, pek çok vesayet odaklarının milli iradeye takılmaya çalıştığını belirterek, "Vesayet odaklarının ne zaman çelme takması söz konusu olduysa, sivil iradeyle, milli iradeyle gücümüzü birleştirerek, haysiyetli, omurgalı bir emek örgütü olarak bu milletin yanında durduk." dedi.

Ödül Törenine Katılım

Yalçın, Eğitim-Bir-Sen tarafından Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen "7. Eğitimden Bir Kare Fotoğraf" ve "8. Uluslararası Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması" ödül törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile birlikte katıldı. Burada sendika olarak Türkiye'nin demokratikleşme sürecine katkı sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.

İnsanlığa Yükümlülük ve Suriye Vurgusu

Yalçın, Suriye'deki insanlık krizine de değinerek, Türkiye'ye göç eden muhacirlere sahip çıkma çabalarını aktardı. "Bunu insanlığa olan yükümlülüğümüzün gereği olarak görüyoruz" diyen Yalçın, Türkiye’nin bu konudaki tutumunu evrensel bir hak olarak değerlendirdi.

Yeni Toplu Sözleşme İhtiyacı

Yalçın, mevcut toplu sözleşme yasasının artık geçerliliğini yitirdiğini ifade ederek, "Yeni bir toplu sözleşme yasasına ihtiyacımız var. Bu konuda Çalışma Bakanlığı ile gerekli çalışmalara başladık." şeklinde konuştu.