Menemen Belediyesi 5 Bin Fidanı 'İyi ki Doğdun Bebek'ler İçin Dikti

Menemen Belediyesi, Yahşelli'de düzenlenen etkinlikte yeni doğan bebekler için 5 bin fidan dikti; ailelere 'İyi ki Doğdun Bebek' setleri verildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:20
Menemen Belediyesi 5 Bin Fidanı 'İyi ki Doğdun Bebek'ler İçin Dikti

Menemen'de yeni doğanlar için 5 bin fidan dikildi

Menemen Belediyesi, yeni doğan bebeklere yönelik hazırladığı İyi ki doğdun bebek setlerini armağan ettiği ailelerle birlikte Yahşelli'de fidan dikme etkinliği düzenledi.

Etkinlik ve katılımcılar

Etkinlikte Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ev sahipliği yaptı. Programa AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, İzmir Orman İşletmeleri Müdürü Mustafa Ertekin, muhtarlar, gaziler ve 'İyi ki doğdun bebek' setleri armağan edilen bebekli aileler katıldı.

Etkinliğin amacı, hem yeşil vatanı desteklemek hem de ilçedeki her bebeğin bir dikili ağacı olmasını sağlamaktı.

5 bin fidan toprakla buluştu

5 bin fidanın toprakla buluşturulduğu alanda, İyi ki Doğdun Bebek Hatıra Ormanı adı verilen bölümde minikler için boyama ve yüz boyama etkinlikleri yapıldı; pamuk şeker, patlamış mısır ve balon dağıtımı gerçekleştirildi. Anne ve babalarıyla birlikte fidan diken çocuklar, hem ağaç dikmeyi ve önemini öğrendi hem de ilk dikili ağaçlarına sahip oldu.

Başkan Pehlivan'ın mesajı

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan törende şunları söyledi:

"Bugün burada sadece yalnızca fidan dikmiyoruz. Bugün Menemen’in geleceğine, çocuklarımızın yarınlarına ve hepimizin ortak hayaline küçük ama sonsuz bir başlangıç yapıyoruz. Çünkü biliyorum ki bu fidanlar nasıl büyüyüp serpilip birer ulu ağaç olacaksa, evlatlarımız da ailesine, vatanına, milletine, şehrine faydalı birer birey olacaklardır. Bu kapsamda \"İyi ki Doğdun Bebek\" projesi, bizim için sadece bir sosyal hizmet çalışması değildir. Bu proje; her bebeğin dünyamıza getirdiği ışığı, umudu ve masumiyeti toprağa emanet ettiğimiz bir vefa hareketidir. Menemen’de doğan her çocuk için dikilen her fidan; büyüyen bir aileyi, güçlenen bir şehri ve çoğalan bir umudu temsil eder. Sizlere söz veriyorum; bu orman büyümeye devam edecek. Her yıl yeni fidanlarla güçlenecek. Menemen’de doğan her bebeğin adı bu ormanda yaşayacak. Bu orman, Menemen’in dört bir yanında sevginin, kardeşliğin ve birlik ruhunun simgesi olacak" dedi.

