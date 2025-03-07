Menopoz Semptomları Yoğun Kadınlar, Demans Riskini Artırıyor

Yeni Araştırma: Menopoz ve Demans İlişkisi

Bilim insanları, menopoz sırasında gece terlemesi ve sıcak basması gibi semptomları daha yoğun yaşayan kadınların, ilerleyen yaşlarda demans belirtileri gösterme riskinin arttığını belirledi.

United Press International'ın (UPI) haberine göre, araştırmacılar, menopoz dönemindeki yaklaşık 900 kadının sağlık verilerini incelemek suretiyle menopoz ile demans arasındaki ilişkiyi derinlemesine araştırdılar. Çalışma çerçevesinde katılımcılar, bilişsel ve davranışsal becerilerini değerlendiren çeşitli testlerden geçirildi.

Demans Belirtileri Üzerindeki Etkiler

Araştırma sonuçları, menopozun bazı semptomlarını daha fazla deneyimleyen kadınların, ileriki yaşlarında anksiyete, dikkatsizlik ve sosyal beceri kaybı gibi demans belirtileri gösterme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada ayrıca, hormon tedavisi uygulanan kadınların davranışsal sorunlarının azaldığı belirtilirken, bu tedavinin hafıza kaybını önlemediği vurgulandı.

Bilim insanları, demans belirtilerinin seyrinin, beynin sağlıklı işleyişini destekleyen östradiol hormonu düzeylerinin menopoz döneminde azalmasıyla bağlantılı olabileceğini ileri sürdü.

Bu önemli araştırmanın bulguları, Plos One dergisinde yayımlandı.