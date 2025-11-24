Menteşe'de Gece Fırtınası Orta Yaraş'ta Çatılara Hasar Verdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına Orta Yaraş'ta çatı ve dış cephelerde hasara yol açtı; yetkililer hasar tespiti için inceleme başlatması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:14
Muğla’nın Menteşe ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fırtına, Yaraş Mahallesi'nin Orta Yaraş mevkiinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Mahalle sakinleri, rüzgarın aniden şiddetini artırdığını ve kısa sürede etkili olduğunu belirterek, bazı çatılarda ve dış cephelerde zarar oluştuğunu bildirdi.

Hasar tespit çalışmaları bekleniyor

Yerel yetkililerin bölgedeki hasar tespit çalışmaları için inceleme başlatması bekleniyor.

