Menteşe'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Menteşe Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Turnalı Mahallesi'nde 18 Ekim tarihinde başlayan orman yangını, gerçekleştirilen etkili müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangına Mücadele Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Rüzgarın olumsuz etkisiyle yayılan yangına, gece saatlerinde kara ekipleri, sabah ise hava müdahale ekipleri aktif bir şekilde müdahale etti. Bu sayede yangının yayılma hızı kesildi ve kontrol altına alınması sağlandı.

Teşekkür Mesajı Yayınlandı

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yangınla ilgili bir açıklama yaparak, "Menteşe'de sarp ve dağlık arazide yürüttüğümüz mücadelede, saatlerdir sürdürdüğümüz çabaların sonuç verdiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Yeşil Vatan'ımız için mücadele eden bütün kahramanlarımıza, bizimle birlikte olan kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz," ifadelerine yer verdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.