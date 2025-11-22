Menteşe'nin Gönüllü Gençlerinden Örnek Çevre Hareketi

Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesinde görev alan gönüllü gençler, çevre bilincini artırmak ve doğaya karşı sorumluluk duygusunu güçlendirmek amacıyla gün boyu süren kapsamlı bir etkinlik düzenledi.

Doğa Eğitimi: Köyceğiz Kartal Göleti ve Kulak Mesire Alanı

Etkinliğin ilk durağı Köyceğiz Kartal Göleti ve Kulak Mesire Alanı oldu. Burada bir araya gelen gençler, gençlik çalışanlarının rehberliğinde doğa yürüyüşleri ve ekosistem tanıma çalışmaları gerçekleştirerek bölgenin flora ve faunası hakkında detaylı bilgiler edindi.

Gönüllüler, çevresel gözlem etkinlikleri sayesinde teorik bilgileri sahada deneyimleme fırsatı buldu. Kartal Göleti çevresindeki gözlemlerde biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemi vurgulandı ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğine yönelik örnek uygulamalar yerinde incelendi.

Eylem Zamanı: Ula Akyaka Sahilinde Temizlik

Programın ikinci bölümünde eğitim, eyleme dönüştü. Gençler, Ula Akyaka sahiline geçerek çevre temizliği gerçekleştirdi. Sahil şeridi boyunca yürütülen titiz çalışmada toplanan atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Bu çalışma hem sahilin temizlenmesini sağladı hem de bölgeyi ziyaret edenlere çevre temizliği konusunda güçlü bir mesaj iletti.

Yetkililerden Değerlendirme

Etkinlik sonunda yapılan değerlendirmede Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, gençlerin ortaya koyduğu çevresel sorumluluk bilincinin toplumun geleceği adına umut verici olduğunu belirtti. Yetkililer, doğaya duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla bu tür farkındalık etkinliklerinin yıl boyunca artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Menteşeli gönüllü gençlerin özverili çalışması, çevre duyarlılığını artırırken bölge halkının takdirini topladı.

