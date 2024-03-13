Meral Akşener: Siyasi tartışmalarda sınırı aşmamalıyız

Niğde'de yerel seçim çalışmaları kapsamında bulunan Akşener, Şadırvan Park'ta partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Burada Niğde Belediye Başkan Adayı Naim Erem'e destek isteyen Akşener, "Bütün siyasi partiler gibi biz de oy istemek için geziyoruz. Niğde Belediye Başkan Adayı Naim Erem'e destek için buradayız. Onların yapacağı iyi belediyecilik bizi iktidara taşır. Onun için geldik, oylarınıza talibiz, ocağınıza düştük" şeklinde konuştu.

Akşener, siyasi gerilimlerin gereksiz olduğunu belirterek, "Şahısların yaptığı işlere bağırırım ben. İşe bağırmak hakkımız ama anasını, babasını, çocuğunu, eşini karıştırmak doğru değil. Bunları düzeltmek lazım" ifadelerini kullandı.





Esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlarla fotoğraf çektiren Akşener, daha sonra kentten ayrıldı.