Meram 2035'e 'Sıfır Atık' Vizyonuyla Hazırlanıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan Türkiye’nin 2025-2035 Ulusal Atık Yönetimi Planına yerelden güçlü destek vermek amacıyla kapsamlı bir sıfır atık ve geri dönüşüm stratejisi hayata geçirdi. Plan, atıkları dönüştürerek şehir ekonomisine kazandıran ve kaynakları koruyan bir gelecek hedefliyor.

Ulusal planın hedefleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ekim ayı içerisinde açıkladığı Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı, Sıfır Atık prensibini merkeze alıyor. Plan kapsamında; 2028 yılına kadar düzensiz döküm sahalarına atık kabulünün tamamen sonlandırılması ve 2031 itibarıyla ambalaj atıklarının yüzde 70 oranında kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi hedefleniyor. Strateji, sıfır atık sisteminin yaygınlaştırılması ve döngüsel ekonomiye geçişin hızlandırılmasını amaçlıyor.

Meram Belediyesi'nin eylem stratejisi

Meram Belediyesi, ulusal stratejiyle paralel olarak on yıllık bir eylem planı hazırladı. Belediye; atık oluşumunu kaynağında azaltmak, evsel, endüstriyel ve organik atıkların ayrı toplama oranlarını artırmak, geri dönüşüm tesisleriyle iş birliğini güçlendirmek ve belediye hizmet birimlerinde sıfır atık belgesi kapsamını genişletmek için yoğun bir program yürütüyor. Ayrıca dijital izleme sistemleriyle atık toplama süreçleri şeffaflaştırılacak ve vatandaşların sürece aktif katılımı teşvik edilecek.

Meram Belediyesi'nin 2035 hedefleri arasında; ilçede yüzde 60 geri kazanım oranına ulaşmak, düzensiz döküm sahalarını tamamen kapatmak ve tüm kamu binalarında sıfır atık yönetim modelini hayata geçirmek bulunuyor.

Başkan Mustafa Kavuş'un açıklaması

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediyenin çalışmalarını şu sözlerle özetledi: "Sıfır atık bizim için sadece bir çevre politikası değil, bir yaşam biçimi. Çocuklarımızdan başlayarak tüm Meramlılara çevre bilincini kazandırmak için eğitimler, seminerler ve farkındalık programları düzenliyoruz. Her yaştan vatandaşımızın doğayla uyumlu bir yaşam anlayışına katkı sunmasını istiyoruz. Amacımız doğayı korurken, gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir Meram bırakmak. Bu sebeple Bakanımız Murat Kurum’un açıkladığı plana Meram’dan güçlü bir destek verecek, hedeflere ulaşmak adına gayret göstereceğiz."

Kavuş, çalışmaların Meram’ın vizyonunu güçlendirmek için eşsiz bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, "İlçemizin vizyonunu güçlendirmek için toplumun her kesimini bu sürece dahil etme mecburiyetimiz de var. Çünkü tüm kesimlerin bu çalışmalara katılımı, sürdürülebilir bir şehir vizyonu için büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

