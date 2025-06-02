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Meriç Nehri'nde Kürek Sporcularından Çevre Kirliliğine Dikkat Çekici Etkinlik

Edirne'de kürek sporcuları, Meriç Nehri'nde çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla pankart açtı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 16:01
Meriç Nehri'nde Kürek Sporcularından Çevre Kirliliğine Dikkat Çekici Etkinlik

Edirne'de Kürek Sporcularından Çevre Kirliliği Mesajı

Edirne'de milli kürekçiler ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Meriç Nehri'nde pankart açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Edirne'de kamp yapan kürek milli takımı ile TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, tekneleriyle Meriç Nehri'nin ortasında sıralandı.

Kürekçiler, "Doğayı Sev", "Çevrene Sahip Çık Geleceğini Koru", "Çevre Önemli Gelecek Güvenli" ve "Çevrene İyi Bak" yazılı pankartlar taşıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı da bölgedeki etkinliğe katılarak botla nehre açıldı ve kürekçilere destek verdi. Sarı, Edirne'nin kalbinden geçen Meriç Nehri'nin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kürek sporuyla da tanındığını vurguladı.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Sarı, demokrasi katılımcıları hem spor yaparken hem de bu yılki etkinlik teması olan plastik kirliliği'ne dikkat çektiklerini ifade etti. Etkinliğe katılan 23 Yaş Altı Kürek Milli Takımı ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü'ne teşekkür etti.

Edirne'de milli kürekçiler ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, Meriç Nehri'nde açtıkları...

Edirne'de milli kürekçiler ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, Meriç Nehri'nde açtıkları pankartlarla çevre kirliliğine dikkati çekti.

Edirne'de milli kürekçiler ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, Meriç Nehri'nde açtıkları...

Edirne'de milli kürekçiler ve TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları, Meriç Nehri'nde açtıkları pankartlarla çevre kirliliğine dikkati çekti.

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