Meriç Nehri'nde Set Güçlendirme: DSİ'den 6 bin 500 m ve 4 bin 600 m'lik Çalışma

Devlet Su İşleri, Meriç Nehri kıyısında taşkına karşı 6 bin 500 m ve Karaağaç Kanalı'nda 4 bin 600 m sedde güçlendirme ve taş tahkimatı yapıyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:22
Meriç Nehri kıyısında set güçlendirme çalışmaları başladı

Devlet Su İşleri (DSİ), geçen yıllarda taşkınların yaşandığı Meriç Nehri kıyısında rutin olarak yürütülen set güçlendirme çalışmalarına başladı. Müdahale, olası taşkın riskine karşı bölgedeki koruma önlemlerini artırmayı hedefliyor.

6 bin 500 metre sedde güçlendirme

Çalışmalar kapsamında, Meriç ile Süvari köprüleri arasındaki kesimde toplam 6 bin 500 metre uzunluğunda sedde güçlendirme ve taş tahkimatı yapılacak. Ekipler, mevcut toprak setleri takviye ederek taşkın anında suyun yayılmasını engellemeyi amaçlıyor.

Karaağaç Tahliye Kanalı'nda ek güçlendirme

Ayrıca, nehir suyunun bir bölümünün aktarıldığı Karaağaç Tahliye Kanalı'nda da 4 bin 600 metrelik sedde güçlendirme ve taş tahkimatı gerçekleştiriliyor. Bu çalışma, taşkın yönetiminde kanalın taşıma kapasitesinin korunmasını sağlıyor.

Çalışmaların bir diğer ayağında, nehir yatağının daralmasına ve su akışının yavaşlamasına yol açan kum adacıkları temizlenerek akış hızı artırıldı. Bu müdahale, yatak bütünlüğünü koruyarak taşkın riskini azaltmayı amaçlıyor.

Seddeler, olası bir taşkında nehir yatağından suyun kent merkezine yayılmasını önleyen toprak setlerdir.

