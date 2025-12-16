Merinos Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu Mezarı Başında Anıldı

Anma Töreninde Kur'an-ı Kerim Okundu

Merinos Halı kurucusu ve Onursal Başkanı Merhum Mehmet Erdemoğlu, ölümünün 19. yılında mezarı başında ailesi, yakınları, çalışanları ve vatandaşların katılımıyla anıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Anma, Erdemoğlu Aile kabristanı'nda düzenlendi. Törene Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu ve tüm aile fertleri katıldı. Aile üyelerinin yanı sıra, Erdemoğlu ailesi tarafından yaptırılan okullarda öğrenim gören öğrenciler de törende yer aldı.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, aile adına yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sevgili babacığım, tüm aile fertleri ve sevenlerin de birlikte buradayız. Bizlere miras olarak bıraktığın ilkeler doğrultusunda, çok çalışarak başarılı olmak zorundayız. Ancak başarılı olur isek ailemize, akrabalarımıza, hemşerilerimize, ülkemize ve milletimize faydalı olabiliriz. Başarıya ulaşmak için hak, hukuk ve adalet ilkelerine bağlı kalarak, bizlere bıraktığın en büyük mirası olan ilkelerinden taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Bizler, babamızın çizdiğin ilkelerden sapmadan, asla yalan söylemeden, her zaman dürüstlükten şaşmadan, çalışanlarımızın paralarını alın teri kurumadan ödeyerek, ilçemize, ilimize, ülkemize ve milletimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Ülkemizin her tarafında başta bölgemiz olmak üzere eğitimden sağlığa, spordan sosyal yardımlara, camilerden taziye evlerine kadar gençlerimizin dünya ölçeğinde yetişmesi ve gelişmesi için yatırımlarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Ülkemize, devletimize, milletimize ve bayrağımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Erdemoğlu ailesi adına bu burada bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum"

