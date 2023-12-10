Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan peş peşe önemli toplantılar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, reel sektörle olan diyalogunu sürdürmek amacıyla çeşitli toplantılara devam ediyor.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan peş peşe önemli toplantılar
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, reel sektörle olan etkileşimini sürdürerek, yarın İstanbul'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılacak. 

13 Aralık Çarşamba günü ise Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na iştirak edecek. Erkan, daha önce 29 Kasım'da İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve 7 Aralık'ta Ankara Sanayi Odası (ASO) ile yaptığı toplantılarda, reeskont limitlerinin artırılacağını açıklamış ve TCMB'nin reel sektöre sunduğu destekleri değerlendirmişti. 

Erkan'ın, para politikası yanında özellikle Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) gibi önemli finansal araçları ele alarak reel sektöre yönelik sağlanan desteklere odaklandığı belirtiliyor. 

TCMB'nin yeni YTAK programına yönelik 3 yıl boyunca toplam 300 milyar lira limit tahsis etme planı, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik faiz maliyetini sınırlama kararıyla birlikte reel sektörde olumlu bir karşılık bulmuştu.

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