Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup: Asgari ücret güncellemesi kritik öneme sahip

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı enflasyon hedefine ulaşılamaması üzerine hükümete bir mektup gönderdi. Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesinin dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşıdığı belirtildi.

Asgari Ücret Değişimleri ve Dezenflasyonun Önemi

TCMB'nin mektubunda, enflasyon hedeflerine ulaşılamaması durumunda hükümete hesap verme sorumluluğu kapsamında yapılan açıklamalarda, asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesinin öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir rol oynadığına vurgu yapıldı. Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve enflasyonun kontrol altına alınması için asgari ücretin güncellenmesinin öneminin altı çizildi.

Para ve Maliye Politikalarının Eşgüdümüne Dikkat Çekildi

Mektupta ayrıca, para ve maliye politikalarının eşgüdümünün önemi vurgulandı. Dezenflasyon sürecinde, para politikasının yanı sıra ihtiyatlı maliye politikalarının da desteklenmesinin gerekliliği belirtildi. TCMB, asgari ücretin güncellenmesiyle birlikte sıkı para politikası duruşunun ihtiyatlı maliye politikalarıyla desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

2023 Yılı Enflasyon Analizi ve Öngörüleri

Mektupta, 2023 yılı enflasyon analizi detaylı bir şekilde ele alındı. Enflasyonun belirsizlik aralığının üzerinde gerçekleşmesinin nedenlerine ve hedefe ulaşmak için alınması gereken önlemlere değinildi. Ayrıca, 2023 yılı sonu enflasyon tahmininin hedef aralığının orta noktasına yakın gerçekleştiği belirtildi.

2024 Yılı ve Sonrasına Bakış: Dezenflasyon Süreci

TCMB, 2024 yılında dezenflasyonun tesis edileceği öngörüsünde bulundu. Para politikasının fiyat istikrarını sağlamak amacıyla oluşturulduğu ve enflasyonun 2024 yılı sonunda belirli seviyelere gerileyeceği öngörüldü. Ayrıca, dezenflasyon sürecinde para ve maliye politikalarının eşgüdümünün yanı sıra Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilan edilen tedbirlerin önemi vurgulandı.