Merkezefendi Belediyesi DevFest Denizli 2025'e Ev Sahipliği Yapacak

Merkezefendi Belediyesi, yazılım ve teknoloji dünyasının önemli organizasyonlarından biri olan DevFest Denizli 2025'e ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Google Developer Groups Denizli işbirliğiyle düzenleniyor ve sektör profesyonelleri ile teknoloji meraklılarını bir araya getirecek.

Etkinlik Konuları ve Katılımcılar

Festivalde yapay zeka, mobil uygulama geliştirme, bulut teknolojileri, yazılım trendleri ve teknoloji ekosisteminin geleceğini şekillendiren diğer birçok konu ele alınacak. Alanında uzman konuşmacılar, geliştiriciler ve sektörde söz sahibi isimler katılımcılarla bilgi birikimlerini paylaşacak.

Etkinlik Detayları

Etkinlik, 29 Kasım Cumartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Organizasyon, teknoloji ekosisteminin farklı alanlarından uzmanları ve meraklıları bir araya getirecek.

'Gençlerimiz için büyük bir fırsat'

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 'İlçemizde bilginin, yeniliğin ve üretimin önünü açan etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. DevFest Denizli 2025, sadece teknolojiyi konuşacağımız bir gün değil; aynı zamanda gençlerimizin yeni fikirlerle, uzmanlarla ve sektörün önde gelen isimleriyle buluşacağı önemli bir platform olacak. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük teknoloji şölenine katılmaya, birlikte öğrenmeye ve geleceği birlikte şekillendirmeye davet ediyorum' dedi.

