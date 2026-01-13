Mersin 2025'te Kültür ve Sanatla Dolu Bir Yıl Geçirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında tiyatrodan konsere, festivalden sergi ve söyleşilere uzanan zengin bir programla kenti kültür ve sanatla buluşturdu. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmaların 2026'da da artarak süreceği açıklandı.

Yıl Boyunca Sahne ve Eğitimde Yoğun Program

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yetişkin, çocuk ve gençlere yönelik oyunlarla yıl boyunca perde açtı. Sosyal sorumluluk projeleri ve yarıyıl şenlikleriyle özellikle çocukların tiyatroyla tanışması sağlandı. Tiyatro atölyeleri, söyleşiler ve kukla yapımı çalışmaları gibi etkinliklerle farklı yaş gruplarına ulaşan programlar düzenlendi.

Gençlere yönelik drama ve tiyatro kursları ile tiyatroyu teşvik eden projeler halktan olumlu dönüş aldı. Okuma salonları ve gezici kütüphane faaliyetleriyle okullar ve festival alanlarında çocuklara erişim sürdürüldü; kitap dağıtımları, fuar katılımları ve okuma etkinlikleri okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağladı.

Festivaller ve Kentte Kültürel Hareketlilik

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kenti adeta bir festivaller kenti haline getirdi. ‘Uluslararası Mersin Çocuk Festivali’, ‘Mersin Gençlik Festivali’, ‘Uluslararası Tarsus Festivali’ gibi etkinlikler; konserler, dans gösterileri, atölyeler ve sergilerle kent genelinde hareketlilik yarattı. Ayrıca konserler, halk oyunları ve bando gösterileri kent merkezinin yanı sıra farklı noktalarda da izleyiciyle buluştu.

Turizm ve tanıtım çalışmaları kapsamında ‘Örnek Köy’ projeleri, arkeolojik alan düzenlemeleri ve gastronomi odaklı mekanlar öne çıktı. ‘Köy Bizim Şenlik Bizim’ etkinlikleriyle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara ulaşılırken, yerel sanatçılara destek verildi.

Yetkiliden Değerlendirme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, 2025’in kültürel ve sanatsal etkinlikleri gerçekleştirme ve vatandaşlara sunma noktasında son derece başarılı bir yıl olduğunu belirtti: “Her geçen yıl kendimizi daha da geliştirerek ve yenileyerek güzel çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Aynı zamanda motivasyonumuz daha da yükseliyor. 2025’te yaptığımız tiyatro temsillerimiz, konserlerimiz ve gösterilerimizin yanı sıra, festivallerimiz ve meydan konserlerimizle halkımızla bütünleştik. Her yaptığımız etkinlik bizim için çok değerli.”

Özdülger, festivallere verdiği önemi vurgulayarak şunları ekledi: “Gençlik Festivalimiz, Uluslararası Tarsus Festivalimiz, 23 Nisan Çocuk Festivalimiz bizim için önemli festivallerdi. Aynı zamanda Edebiyat Festivali ve Estetik Sempozyumumuz da bu yıl gerçekleşecek.”

2026 Hedefleri ve Devam Eden Projeler

Özdülger, kültür ve sanatın kent geneline yayılmasının hedeflendiğini vurguladı: “Merkezde yaptığımız konserlerimiz ve temsillerimiz bizim olmazsa olmazımız, ama her ilçemizin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda da organizasyonlar yapıyoruz. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediyesinin kültür politikasıyla, kültürel etkinliklerimizi ve sanatsal çalışmalarımızı herkese ulaştırmayı hedefliyoruz. Sanat üretmek ve sanatla vatandaşı buluşturmak bizim asli görevimiz.”

Okuma salonları ve yeni nesil kütüphanelerle gençlere, mobil kütüphane ile çocuklara ulaşılmaya devam edilecek. TADEKA ve MEDEKA gibi büyük yapıların projelerinin hayata geçirilmesi önemli görevler arasında sayıldı. Özdülger, “Yaptığımız tüm çalışmalarda; ‘Örnek Köy’ projemizle olsun, başkanımızın halkla buluştuğu ‘Kente Sözümüz Var’ toplantılarımızla olsun, dolu dolu bir yıl yaşadık” dedi.

Özdülger, 2025’in sanat ve kültürle dolu, gurur verici bir yıl olduğunu belirterek, 2026’da da Mersin’i Türkiye ve uluslararası alanda tanıtacak etkinliklerle vatandaşla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi: “2025 gibi 2026’nın sanatla, kültürle dolu dolu olacağına inandığımız, birlikte güzel işlere imza atacağımız bir yıl olacağını şimdiden söyleyebilirim. Herkese mutlu, sağlıklı bir yıl diliyorum.”

