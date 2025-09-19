Mersin Bozyazı'da Sera Yangını Söndürüldü, 15 Dönüm Hasar
Elektrik telinin kopması sonucu çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Tekeli Mahallesi'nde elektrik telinin kopması sonucu bir serada yangın çıktı.
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında yaklaşık 15 dönüm sera hasar gördü.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu serada çıkan yangın söndürüldü.