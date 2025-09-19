Mersin Bozyazı'da Sera Yangını Söndürüldü, 15 Dönüm Hasar

Bozyazı Tekeli Mahallesi'nde elektrik telinin kopması sonucu çıkan sera yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; yaklaşık 15 dönüm zarar gördü.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 23:04
Mersin Bozyazı'da Sera Yangını Söndürüldü, 15 Dönüm Hasar

Mersin Bozyazı'da Sera Yangını Söndürüldü, 15 Dönüm Hasar

Elektrik telinin kopması sonucu çıkan yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Tekeli Mahallesi'nde elektrik telinin kopması sonucu bir serada yangın çıktı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaklaşık 15 dönüm sera hasar gördü.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu serada çıkan yangın...

Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu serada çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde elektrik telinin kopması sonucu serada çıkan yangın...

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Artova'da motosiklet kazası: Sürücü Uğur Aydan (32) hayatını kaybetti
2
Hatayspor 2-2 Boluspor | Almeida: 'Kaybetmiş Gibi Hissediyoruz'
3
Rusya: Gazze'de Derhal Ateşkes ve İnsani Yardım Sağlanmalı
4
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile 'Artvin' Yük Gemisi Çarpıştı — 12 Yaralı
5
Karabük'te İnşaat Yanındaki Yol Çöktü
6
Macron: Fransa 22 Eylül'de Filistin Devleti'ni Tanıyacak
7
Manipur'da Paramiliter Araca Saldırı: 2 Ölü, 5 Yaralı

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek