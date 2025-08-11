Mersin Bozyazı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kozaağacı Yaylası'nın Kabaağaç mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahele ile kontrol altına alındı.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Duman yükselmesi üzerine bölgeye Bozyazı, Gülnar ve Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 3 söndürme helikopteri, 13 arazöz, 3 su tankı ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ekiplerden bilgi alarak durumu yakından inceledi.

Yangın kontrol altına alınmasının ardından, bölgede soğutma işlemleri devam etmekte.

