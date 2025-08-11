DOLAR
40,7 0%
EURO
47,34 0,18%
ALTIN
4.388,53 1,25%
BITCOIN
4.892.048,22 -1,3%

Mersin Bozyazı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 15:03
Mersin Bozyazı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin Bozyazı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kozaağacı Yaylası'nın Kabaağaç mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahele ile kontrol altına alındı.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Duman yükselmesi üzerine bölgeye Bozyazı, Gülnar ve Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 3 söndürme helikopteri, 13 arazöz, 3 su tankı ve 2 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ekiplerden bilgi alarak durumu yakından inceledi.

Yangın kontrol altına alınmasının ardından, bölgede soğutma işlemleri devam etmekte.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve...

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve...

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor: Boğaz Trafiği Kapandı
2
Mersin Bozyazı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Soma'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Amasya'da 5 Yaban Keçisi Doğaya Salındı
5
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
7
Van'da Tehlikeli Krem Kullanımı: Dört Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi