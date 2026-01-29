Mersin Büyükşehir Sosyal Politikalar Ofisi 30’dan Fazla Projeyle Türkiye’ye Örnek

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sosyal Politikalar Ofisi, geliştirdiği özgün sosyal projeleri ülke geneline taşıyarak birçok belediyeye rehberlik ediyor. Ofis, bugüne kadar 6 büyükşehir, 2 il ve 9 ilçe belediyesi olmak üzere 30’dan fazla projeye destek verdi.

Özgün projeler belediyelerin radarında

Ofis; Mahalle Mutfakları, Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim, Mersinli Kadın Ustalar, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ve Otizm Aile Danışma Merkezi gibi projelerle dikkat çekiyor. Bu projeler, farklı şehirlerden gelen belediyelere sunularak uygulama ve planlama süreçlerinde teknik destek sağlanıyor.

Ofisin amacı ve sağladığı destek

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi Sorumlusu Yalçın Tütüncüoğlu, ofisin Mersin’in iyi uygulamalarını ülke geneline yaymak amacıyla kurulduğunu belirtti. Tütüncüoğlu, “Bugüne kadar 6 büyükşehir, 2 il ve 9 ilçe belediyesi olmak üzere 30’dan fazla projede destek verdik. Projelerimiz hakkında belediyelere sunumlar yapıyor, uygulama ve planlama süreçlerinde teknik destek sağlıyoruz” dedi.

"Sosyal Politikalar Turu" ile yerinde inceleme

Ofisin yürüttüğü Sosyal Politikalar Turu kapsamında birçok belediye Mersin’e gelerek projeleri yerinde inceliyor. Tütüncüoğlu, bugüne kadar binden fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Doğumdan ölüme belediyecilik anlayışı ve hizmet modelleri

Ofisin proje üretiminde sosyologlar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan çok disiplinli bir ekip yer alıyor. Çalışmalar dört ana başlık altında şekillendiriliyor; bu yaklaşımı "doğumdan ölüme belediyecilik" olarak tanımlayan Tütüncüoğlu, hizmetleri iki temel modelle sunduklarını ifade etti.

Ev temelli hizmetler ile vatandaşların yaşam alanlarına doğrudan müdahale edilerek ileri yaştaki bireylere düzenli aramalar, temizlik, bakım ve sağlık hizmetleri sağlanıyor. Mahalle temelli hizmetler ise sosyal yaşam merkezleri aracılığıyla vatandaşın ihtiyaç duyduğu hizmete kendi mahallesinde kolayca ulaşmasını hedefliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SOSYAL POLİTİKALAR OFİSİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ALANINDA HAYATA GEÇİRİLEN ÖZGÜN PROJELERİ TÜRKİYE GENELİNE TAŞIYARAK BİRÇOK BELEDİYEYE ÖRNEK OLUYOR.