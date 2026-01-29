Mersin Büyükşehir Sosyal Politikalar Ofisi 30’dan Fazla Projeyle Türkiye’ye Örnek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi, 30’dan fazla projeyle Türkiye’ye örnek oluyor; 6 büyükşehir, 2 il ve 9 ilçe belediyesine destek sağladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:46
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:46
Mersin Büyükşehir Sosyal Politikalar Ofisi 30’dan Fazla Projeyle Türkiye’ye Örnek

Mersin Büyükşehir Sosyal Politikalar Ofisi 30’dan Fazla Projeyle Türkiye’ye Örnek

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sosyal Politikalar Ofisi, geliştirdiği özgün sosyal projeleri ülke geneline taşıyarak birçok belediyeye rehberlik ediyor. Ofis, bugüne kadar 6 büyükşehir, 2 il ve 9 ilçe belediyesi olmak üzere 30’dan fazla projeye destek verdi.

Özgün projeler belediyelerin radarında

Ofis; Mahalle Mutfakları, Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim, Mersinli Kadın Ustalar, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ve Otizm Aile Danışma Merkezi gibi projelerle dikkat çekiyor. Bu projeler, farklı şehirlerden gelen belediyelere sunularak uygulama ve planlama süreçlerinde teknik destek sağlanıyor.

Ofisin amacı ve sağladığı destek

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Politikalar Ofisi Sorumlusu Yalçın Tütüncüoğlu, ofisin Mersin’in iyi uygulamalarını ülke geneline yaymak amacıyla kurulduğunu belirtti. Tütüncüoğlu, “Bugüne kadar 6 büyükşehir, 2 il ve 9 ilçe belediyesi olmak üzere 30’dan fazla projede destek verdik. Projelerimiz hakkında belediyelere sunumlar yapıyor, uygulama ve planlama süreçlerinde teknik destek sağlıyoruz” dedi.

"Sosyal Politikalar Turu" ile yerinde inceleme

Ofisin yürüttüğü Sosyal Politikalar Turu kapsamında birçok belediye Mersin’e gelerek projeleri yerinde inceliyor. Tütüncüoğlu, bugüne kadar binden fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Doğumdan ölüme belediyecilik anlayışı ve hizmet modelleri

Ofisin proje üretiminde sosyologlar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan çok disiplinli bir ekip yer alıyor. Çalışmalar dört ana başlık altında şekillendiriliyor; bu yaklaşımı "doğumdan ölüme belediyecilik" olarak tanımlayan Tütüncüoğlu, hizmetleri iki temel modelle sunduklarını ifade etti.

Ev temelli hizmetler ile vatandaşların yaşam alanlarına doğrudan müdahale edilerek ileri yaştaki bireylere düzenli aramalar, temizlik, bakım ve sağlık hizmetleri sağlanıyor. Mahalle temelli hizmetler ise sosyal yaşam merkezleri aracılığıyla vatandaşın ihtiyaç duyduğu hizmete kendi mahallesinde kolayca ulaşmasını hedefliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SOSYAL POLİTİKALAR OFİSİ, SOSYAL...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SOSYAL POLİTİKALAR OFİSİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ALANINDA HAYATA GEÇİRİLEN ÖZGÜN PROJELERİ TÜRKİYE GENELİNE TAŞIYARAK BİRÇOK BELEDİYEYE ÖRNEK OLUYOR.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN SOSYAL POLİTİKALAR OFİSİ, SOSYAL...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UKOME, Özel Halk Otobüsü Sahiplerine Yaptırım Kararını Reddetti
2
Bağcılar 2025: Millet Bahçeleri, Kütüphane ve 36 Otoparkla Hizmet Yılı
3
Bakan Fidan, ABD Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı Ankara’da Kabul Etti
4
Bodrum Belediyesi'nin 'Gezen Tartı' Projesiyle Ücretsiz Vücut Analizi
5
UKOME, Özel Halk Otobüslerine Yaptırım Kararını Reddetti
6
Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi Yıldırım'da örnek olacak
7
Bursa'nın Mimari Evrimi: Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu Anlatıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları