Mersin'de 13 İşletmeye 2 Milyon 175 Bin Lira Ceza Uygulandı

Mersin'de Denetimler Sonrası Cezalar Kesildi

Mersin'de gerçekleştirilen denetimler sonucu, 13 iş yerine 2 milyon 175 bin lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerinin destekleriyle umuma açık mekanlarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerin Sonuçları

Denetimlerde, bazı iş yerlerinin eksiklikleri dikkat çekti. 4 işletmenin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği, 4 işletmenin izinsiz alkol sunumu yaptığı, 2 iş yerinde kapalı alanda tütün ürünleri tüketildiği ve 3 işletmenin Mesul Müdürlük Belgesi bulunmadığı belirlendi. Ayrıca, bazı işletmelerde kayıtsız personel çalıştırıldığı tespit edildi.

Cezaların Kesilmesi

Yapılan kontrollerin ardından, eksiklik tespit edilen toplam 13 işletmeye 2 milyon 175 bin lira ceza uygulandı. Bu süreç, halk sağlığını koruma ve işletmelerin yasalara uygun faaliyet göstermesini sağlama amacı taşımaktadır.

Mersin'de denetim yapılan 13 iş yerine 2 milyon 175 bin lira ceza kesildi.