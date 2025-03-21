Mersin'de 22 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin Tarsus'ta 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü G.G. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 11:15
Mersin'de 22 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu Suçlusu Hükümlü Yakayı Ele Verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü G.G., güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan G.G. için özel bir operasyon başlatıldı.

Kritik İpuçları ile Takip Süreci

Yapılan araştırmalarda, G.G.'nin kırsal alanda bağ ve bahçe işlerinde gündelik işçi olarak çalıştığı belirlendi. Ayrıca, suçtan kaçmak için kardeşine ait kimlik kartını kullandığı tespit edildi. Bu bilgiler üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Başarı ile Sonuçlanan Operasyon

Uzun süren takiplerin ardından G.G., jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. Bu operasyonun dronla görüntülenmesi ise dikkat çekti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde hakkında 22 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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