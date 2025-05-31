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Mersin'de 387 Bin 464 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi ve bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 12:02
Mersin'de 387 Bin 464 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 387 Bin 464 Hap Ele Geçirildi

Mersin'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik titiz bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Operasyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde gerçekleştirildi. Burada, takibe alınan M.A. yönetimindeki panelvan, Mersin gişelerinde durdurularak geniş çaplı bir arama yapıldı.

Araç içerisinde yapılan detaylı aramada, 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Polis Kamerasıyla Anbean Kaydedildi

TAG Otoyolu'ndaki durdurma ve arama işlemleri, polis kamerası ve dron ile görüntülenerek kayda alındı. Bu operasyon, Mersin'de uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mersin'de düzenlenen operasyonda 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen operasyonda 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen operasyonda 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Mersin'de düzenlenen operasyonda 387 bin 464 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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