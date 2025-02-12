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Mersin'de Devrilen Okul Servisinde 7 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen okul servisindeki 7 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:38
Mersin'de Devrilen Okul Servisinde 7 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, Tozlu Mahallesi'nde devrilen okul servisinde bulunan 6'sı öğrenci toplamda 7 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

İddialara göre, M.S. idaresindeki 33 AKJ 880 plakalı okul servisi, etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrollerini kaybetti ve devrildi. Olayın ardından çevredekilerin hızlı müdahalesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Servisten kendi imkanlarıyla çıkan 7 kişi ise, kazayı herhangi bir yaralanma olmadan atlattı. Jandarma ekipleri, olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını bir süre kontrollü bir şekilde sağladı.

Yetkililer, kötü hava koşullarında araç kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen okul servisindeki 6'sı öğrenci 7 kişi kazadan yara almadan...

Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen okul servisindeki 6'sı öğrenci 7 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen okul servisindeki 6'sı öğrenci 7 kişi kazadan yara almadan...

Mersin'in Erdemli ilçesinde devrilen okul servisindeki 6'sı öğrenci 7 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

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