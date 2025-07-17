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Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 19 Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 22 şüpheliden 19'u tutuklandı, 4 yabancı kadın sınır dışı edildi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 20:59
Mersin'de Fuhuş Operasyonu: 19 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de Fuhuş Operasyonu Gerçekleşti

Mersin'in Erdemli ilçesinde, gazino, masaj salonu ve günübirlik konaklama tesislerine yönelik düzenlenen geniş kapsamlı fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirildi.

Gözaltına Alınan Şüphelilerden 19'u Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından Kızkalesi Mahallesi'nde yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 1’i savcılık talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 19'u tutuklandı. Ayrıca, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla özgürlüklerine kavuştu.

Mağdur Kadınlar Sınır Dışı Edildi

Operasyonda 19 mağdur yabancı uyruklu kadın da tespit edilerek, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere işlemleri başlatıldı.

Ele Geçirilen Malzeme ve Araçlar

Yapılan operasyonda fuhuş yapıldığı iddia edilen adreslerde pompalı tüfek ve ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Bunun yanı sıra, suç gelirleriyle alındığı belirlenen 15 tapu ve 23 araca da el konuldu.

Olayla ilgili detaylı soruşturmaların devam ettiği öğrenildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde gazino, masaj salonu ve günübirlik konaklama tesislerine yönelik fuhuş...

Mersin'in Erdemli ilçesinde gazino, masaj salonu ve günübirlik konaklama tesislerine yönelik fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde gazino, masaj salonu ve günübirlik konaklama tesislerine yönelik fuhuş...

Mersin'in Erdemli ilçesinde gazino, masaj salonu ve günübirlik konaklama tesislerine yönelik fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'u tutuklandı.

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