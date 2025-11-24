Mersin’de Gümrükçülere Rüşvet Operasyonu: 10 Tutuklama

Mersin'de gümrük memurları ve müşavirlik çalışanlarını kapsayan rüşvet operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı, 10 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 18:49
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gümrükçülere yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 28 şüpheli yakalandı; bunların 15'i memur olmak üzere gümrük memurları, özel gümrük müşavirliği firma sahibi ve çalışanlarını kapsadığı tespit edildi.

Operasyon Detayları

Soruşturma, "Rüşvet ve 5607 Sayılı Kanun’a muhalefet" suçlarına yönelik yürütüldü. Ekiplerin tespitleri doğrultusunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda Mersin’de 27, Kocaeli’de 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri ve adreslerinde yapılan aramalarda, gümrüğe ait mührün özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktığı öğrenildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan 28 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından Silifke Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme kararına göre şüphelilerden 10 kişi tutuklandı; kalan 18 kişiden 17'si adli kontrol şartıyla, 1 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

