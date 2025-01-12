Mersin'de Hastalıktan Etkilenen 2.500 Ton Patatesin İmhası Devam Ediyor

Mersin'de bitki hastalığı tespit edilen 2.500 ton patatesin imha işlemleri sürerken, yetkililer sıkı denetim altında yürütüleceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 17:05
Mersin'de Hastalıktan Etkilenen 2.500 Ton Patatesin İmhası Devam Ediyor

Mersin'de Patates İmhası Devam Ediyor

Bitki hastalığı tespit edilen 2.500 ton patatesin imha işlemleri, Mersin'in Tarsus ilçesindeki TURYAM Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nde sürüyor. Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, imha süreci hakkında detaylar verdi.

Pestisit Kalıntısı Olmaksızın İade

Kabaoğlu, ''Tunus'a ihraç edildikten sonra iade edilen 2.500 ton yemeklik patates için 24 Aralık 2024 tarihinde Müdürlüğümüze yapılan müracaat üzerine hem kontrol görevlileri tarafından numune alınıp kontrol ve analiz işlemleri başlatılmıştır'' şeklinde konuştu. Yapılan incelemeler sonucunda 8 Ocak'ta ürünün uygun olmadığına karar verildiğini ifade etti.

İmha Süreci ve Denetimler

Kabaoğlu, ''İmha işlemlerine 10 Ocak'ta başlandı ve bu tesiste şu ana kadar 400 ton patates imha edilmiştir. İade edilen ürünler tamamen gümrük kontrolünde bertaraf tesisine getirilmektedir. Hiçbir şekilde piyasaya sürülmesi mümkün değildir. Ürünlerin tamamı burada imha edilmektedir'' diyerek denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini vurguladı.

Tarım Bakanı’ndan Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 Ocak'ta Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nı ziyaretinde yaptığı açıklamada, iade edilen patateslerin herhangi bir pestisit kalıntısı ya da başka sebeplerden değil, tespit edilen bitki hastalığı nedeniyle geri gönderildiğini belirtti. Bakan Yumaklı, ''Tespiti yapılan ürünleri imha edeceğiz'' vurgusunu yaptı.

Bitki hastalığı tespit edilen 2 bin 500 ton patatesin imhası, Mersin'in Tarsus ilçesindeki TURYAM...

Bitki hastalığı tespit edilen 2 bin 500 ton patatesin imhası, Mersin'in Tarsus ilçesindeki TURYAM Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nde devam ediyor. Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu (ortada) gazetecilere açıklama yaptı.

Bitki hastalığı tespit edilen 2 bin 500 ton patatesin imhası, Mersin'in Tarsus ilçesindeki TURYAM...

Bitki hastalığı tespit edilen 2 bin 500 ton patatesin imhası, Mersin'in Tarsus ilçesindeki TURYAM Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nde devam ediyor. Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu (ortada) gazetecilere açıklama yaptı.

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