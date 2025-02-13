Mersin'de Kamu Çalışanlarından Kan Bağışı Desteği

Mersin, Türk Kızılay'ı tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliği ile tekrar dikkatleri üzerine çekti. Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda Valilik himayesinde gerçekleştirilen etkinlik, halkın yoğun ilgisini gördü.

Kamu Personeli ve Vatandaşlar Etkinlikte Bir Araya Geldi

Etkinliğe katılan kamu çalışanları ve vatandaşlar, kan bağışında bulunarak bu önemli kampanyaya destek verdiler. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, etkinliği değerlendirerek, yurt genelinde 300 noktada bağışlanan kanların laboratuvarlarda analiz edilerek hastanelere ulaştırıldığını ifade etti.

2024 Hedefi: 3 Milyon 40 Bin Ünite Kan

Saygılı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "2024'te 2,8 milyon ünite kanı kıymetli bağışçılarımızdan alarak hastanelere ulaştırdık. Bu yıl da nasip olursa 3 milyon 40 bin ünite kanı kıymetli bağışçılarımızdan alıp, yine şifa bekleyen, ameliyatı ve kan ihtiyacı olan kıymetli 85 milyon insanımıza ulaştıracağız. Anadolu'nun her bir tarafındaki bu etkinlikler, farkındalığı ve kan bağışını artırıyor, iyiliğin bulaşmasına vesile oluyor."

Etkinlik, akşam saatlerine kadar devam edecek.

Türk Kızılay Mersin Kan Bağışı Merkezi tarafından Mersin Valiliği himayesinde organize edilen etkinlik, Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda yapıldı. Etkinliğe katılan kamu personeli ve vatandaşlar, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Mersin Kan Bağışı Merkezi tarafından Mersin Valiliği himayesinde organize edilen etkinlik, Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Meydanı'nda yapıldı. Etkinliğe katılan kamu personeli ve vatandaşlar, kan bağışında bulundu.