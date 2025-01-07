Mersin'de Müstehcen İçerik Yayma Suçuna 7 Tutuklama

Mersin'de Müstehcen Görüntü Yayan 7 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de, internette müstehcen içerikli görüntüler yayma suçlamasıyla yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bu tür içerikler paylaşan ve çocuk istismarı suçlarına karışan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattığı bildirildi.

Düzenlenen Operasyon

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 9 zanlı gözaltına alındı. Emniyet güçleri, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda, suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme ile birlikte ruhsatsız bir tabanca ve mermiler de ele geçirdi.

Adli Süreç İlerliyor

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 7 şüpheliyi tutuklarken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, siber suçların önlenmesine yönelik kararlı adımların atıldığını gösteriyor.

Mersin'de, internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Ekipler, adreslerde arama yaptı.

Mersin'de, internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Ekipler, adreslerde arama yaptı.