DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,87 -0,49%
ALTIN
3.003,76 -0,47%
BITCOIN
3.601.267,21 0,11%

Mersin'de Müstehcen İçerik Yayma Suçuna 7 Tutuklama

Mersin'de internette müstehcen görüntü yaydığı belirlenen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda dijital malzemeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:42
Mersin'de Müstehcen İçerik Yayma Suçuna 7 Tutuklama

Mersin'de Müstehcen Görüntü Yayan 7 Zanlı Tutuklandı

Mersin'de, internette müstehcen içerikli görüntüler yayma suçlamasıyla yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, bu tür içerikler paylaşan ve çocuk istismarı suçlarına karışan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattığı bildirildi.

Düzenlenen Operasyon

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 9 zanlı gözaltına alındı. Emniyet güçleri, şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda, suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital malzeme ile birlikte ruhsatsız bir tabanca ve mermiler de ele geçirdi.

Adli Süreç İlerliyor

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 7 şüpheliyi tutuklarken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, siber suçların önlenmesine yönelik kararlı adımların atıldığını gösteriyor.

Mersin'de, internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden...

Mersin'de, internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Ekipler, adreslerde arama yaptı.

Mersin'de, internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden...

Mersin'de, internette müstehcen içerikli görüntüler yaydıkları gerekçesiyle yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Ekipler, adreslerde arama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile Yılı'nda Vatandaşlara Müjdeler Geliyor
2
Nevşehir'de 5 Bin 370 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi
3
Yürüme Engelli Yılmaz Doğan, 'Engelsiz Taksi' ile Boztepe'yi Gezdi
4
Kerimcan Durmaz, Yasa Dışı Bahse Teşvik İddiasıyla Gözaltına Alındı
5
Bitlis'te Gönüllü Doktorlar Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti Veriyor
6
Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
7
Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 2024'te 60 Bin İvesi Cinsi Kuzu Doğdu

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor