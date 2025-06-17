Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Tırnak Mahallesi'nde çıkan orman yangını, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızlıca bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin gayretleri sayesinde, alevlerin daha fazla alana yayılması önlendi.

Yangın kontrol altına alınmış olsa da, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları, olası yeniden alevlenmelere karşı büyük bir önem taşıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.