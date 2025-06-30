Mersin'de Oto Yıkamacıda Dört Gençtin Cesedi Bulundu

Mersin'in Toroslar ilçesinde, bir oto yıkamacıda dört gencin cesedi bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmaniye Şehit Burak Yılmaz Polis Merkezi ekipleri, arkadaşlarından haber alamayan ailelerin ihbarı üzerine hastaneye gitmeyi tercih etti.

Sağlık Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya gelen ekipler, çalışır vaziyetteki bir otomobilin içerisinde dükkan sahibi Arda G. (22) ile arkadaşları Yiğithan U. (25), Abdulvahit B. (24) ve lavabo önünde bulunan Batuhan A. (18)'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde, iş yerindeki bir köpeğin de telef olduğu tespit edildi.

Oto yıkamacıdaki incelemelerde, uyuşturucu kullanımıyla ilişkilendirilebilecek aparatlar ve bir tabanca ele geçirildi. İlk tespitler, gençlerin vücutlarında ateşli silah yaralanması olmadığını gösteriyor.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlerin, iş yerinin kapalı alanında uyuşturucu kullanımı veya egzoz gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamlarını yitirdiği değerlendiriliyor. Kesin ölüm sebebi ise yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Yaşamlarını yitiren gençlerden ikisinin, park halindeki otomobilleriyle oto yıkamacının içerisine girdiği, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir oto yıkamacıda 4 gencin cesedi bulundu.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir oto yıkamacıda 4 gencin cesedi bulundu.