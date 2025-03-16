Mersin'de Sahipsiz Köpekler 30 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti

Mersin'de Felaket: 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Denizciler Mahallesi'nde meydana gelen üzücü bir olayda, sahipsiz köpekler bir ağıla girerek 30 küçükbaş hayvanı telef etti.

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı

Halit Metin'e ait olan ağıla giren köpekler, saldırıları sonucunda 30 küçükbaş hayvanı telef ederken, 5 hayvanın da yaralandığı bildirildi. Olay, bölgedeki hayvan yetiştiricileri arasında endişeye neden oldu.

Yetkililerden Duyarlılık Beklentisi

Olaydan dolayı büyük bir üzüntü yaşadığını ifade eden Halit Metin, "Zararımız büyük. Buna benzer olayların önlenmesini istiyoruz. Yetkililerden duyarlılık bekliyoruz" dedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ağılda gerekli incelemeleri yaptı.

Bu tür olayların önlenmesi için sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması gerektiği vurgulanırken, yerel halk yetkililere çağrıda bulunarak alınacak önlemlerin artırılmasını talep etti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpeklerin saldırdığı 30 küçükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ağılda inceleme yaptı.