Mersin'de Sahipsiz Köpekler 30 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, sahipsiz köpekler bir ağıldaki 30 küçükbaş hayvanı telef etti. Olayın detayları ve çiftçinin talepleri haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 11:36
Mersin'de Sahipsiz Köpekler 30 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti

Mersin'de Felaket: 30 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Denizciler Mahallesi'nde meydana gelen üzücü bir olayda, sahipsiz köpekler bir ağıla girerek 30 küçükbaş hayvanı telef etti.

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı

Halit Metin'e ait olan ağıla giren köpekler, saldırıları sonucunda 30 küçükbaş hayvanı telef ederken, 5 hayvanın da yaralandığı bildirildi. Olay, bölgedeki hayvan yetiştiricileri arasında endişeye neden oldu.

Yetkililerden Duyarlılık Beklentisi

Olaydan dolayı büyük bir üzüntü yaşadığını ifade eden Halit Metin, "Zararımız büyük. Buna benzer olayların önlenmesini istiyoruz. Yetkililerden duyarlılık bekliyoruz" dedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ağılda gerekli incelemeleri yaptı.

Bu tür olayların önlenmesi için sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması gerektiği vurgulanırken, yerel halk yetkililere çağrıda bulunarak alınacak önlemlerin artırılmasını talep etti.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpeklerin saldırdığı 30 küçükbaş hayvan telef...

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ağıla giren sahipsiz köpeklerin saldırdığı 30 küçükbaş hayvan telef oldu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ağılda inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Önemli Uyarı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi Andı
3
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke Bölümleri TRT 2'de İzleyiciyle Buluşuyor
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı
5
Erzurum'da Kayıp 82 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu
6
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerinin Provası Gerçekleştirildi
7
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri ile 'İyilik, Sanatın Olsun' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı