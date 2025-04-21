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Mersin'de Sahte Madeni Avro Operasyonu: 5 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonda 5 bin sahte madeni avro ele geçirildi ve 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 11:26
Mersin'de Sahte Madeni Avro Operasyonu: 5 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

Mersin'deki Sahte Madeni Avro Operasyonunda Gelişmeler

Mersin'de, 5 bin sahte madeni avro ele geçirilen operasyonda, gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 19 Nisan tarihinde gerçekleştirdikleri operasyonla düzeni bozacak sahte para imalatına geçit vermedi.

Gözaltındaki Zanlılar ve Tutuklama Süreci

Operasyonda yakalanan zanlılar arasında M.Ç, B.C, S.Ç, E.Ç ve M.C.G yer alıyor. Zanlıların işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikte, E.Ç tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu operasyon, sahte para ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Mersin Emniyeti, sahte para imalatı ve dağıtımıyla ilgili çalışmalarını sürdürecek.

Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 bin sahte madeni 2...

Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 bin sahte madeni 2 avro ele geçirildi.

Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 bin sahte madeni 2...

Mersin'de sahte para operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 5 bin sahte madeni 2 avro ele geçirildi.

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