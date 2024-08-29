Mersin'de Seksek Oyunu ile Mutluluk Dağıtan Büfe Sahibi

Mersin'de Bir Yenilik: Seksek Oyunu

Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan bir büfe, sıradan bir alışveriş yerinden öte bir mutluluk kaynağı haline geldi. Kahraman Baykal, dükkanının önüne çizdiği seksek oyunu ile yaşlı, genç ve çocuk birçok kişiyi çocukluğuna götürüyor.

Oyunun Yayıncı Anıları

Osmaniye Mahallesi'ndeki işlek Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yer alan büfenin sahibi Baykal, zamanla büyüyen bir etki yaratan bu oyunun çizgileriyle herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Seksek oynayan çocukların mutlu halleri, dükkanın önünden geçenlerin günlük ruh hallerini de değiştirmeye başladı.

Çikolata İkramları ve Mutlu Anlar

Baykal, oyunu tamamlayan çocuklara çikolata ikram ederek bu deneyimi daha da eğlenceli hale getirmekte. Sosyal medya üzerinden bu anların paylaşılması, hem oyunun hem de büfenin ününü arttırdı.

Bir Fikir ve Doğuşu

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Baykal, "Dükkanın önünden soğuk yüzlerle geçildiğini görünce insanları nasıl güldürebileceğimi düşündüm. Seksek çizip insanların yüzünde bir gülümseme yaratmak istedim,” dedi. Baykal, sonuç olarak, dükkanın önünden geçerken artık insanların gülümseyerek, selam vererek yürüdüğünü belirtti.

Her Yaşta Bir Çocuk Ruhu

Baykal, yaş sınırı olmaksızın herkesin içindeki çocuk ruhunu ortaya çıkardıklarını söyleyerek, "60-70 yaşındaki teyzelerimiz ve amcalarımız bile bu mutlulukla geliyor,” ifadesini kullandı.

Kardelen Kuşçuoğlu’nun Düşünceleri

18 yaşındaki Kardelen Kuşçuoğlu ise, "Daha önce hiçbir yerde görmedim. Çok güzel düşünülmüş. Mutsuz gezenler varken küçücük bir incelikle insanları mutlu etmek harika,” şeklinde duygularını paylaştı. Bu tür etkinliklerin aslında maddiyatın ötesinde bir anlam taşıdığını vurguladı.

Mersin'de iş yerinin önüne seksek oyunu çizen büfe sahibi, gencini yaşlısını çocukluğuna götürdü. Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir büfenin sahibi kentin işlek noktasındaki dükkanının önüne seksek oyunu çizdi. Zamanla çocuk yaşlı herkesin dikkatini çekmeye başlayan yerdeki oyun çizgileri, oynayanları çocukluğuna götürdü.

Mersin'de iş yerinin önüne seksek oyunu çizen büfe sahibi, gencini yaşlısını çocukluğuna götürdü. Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir büfenin sahibi kentin işlek noktasındaki dükkanının önüne seksek oyunu çizdi. Zamanla çocuk yaşlı herkesin dikkatini çekmeye başlayan yerdeki oyun çizgileri, oynayanları çocukluğuna götürdü.

Mersin'de iş yerinin önüne seksek oyunu çizen büfe sahibi, gencini yaşlısını çocukluğuna götürdü. Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir büfenin sahibi kentin işlek noktasındaki dükkanının önüne seksek oyunu çizdi. Zamanla çocuk yaşlı herkesin dikkatini çekmeye başlayan yerdeki oyun çizgileri, oynayanları çocukluğuna götürdü.

Mersin'de iş yerinin önüne seksek oyunu çizen büfe sahibi, gencini yaşlısını çocukluğuna götürdü. Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir büfenin sahibi kentin işlek noktasındaki dükkanının önüne seksek oyunu çizdi. Zamanla çocuk yaşlı herkesin dikkatini çekmeye başlayan yerdeki oyun çizgileri, oynayanları çocukluğuna götürdü.

Mersin'de iş yerinin önüne seksek oyunu çizen büfe sahibi, gencini yaşlısını çocukluğuna götürdü. Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir büfenin sahibi kentin işlek noktasındaki dükkanının önüne seksek oyunu çizdi. Zamanla çocuk yaşlı herkesin dikkatini çekmeye başlayan yerdeki oyun çizgileri, oynayanları çocukluğuna götürdü.

Mersin'de iş yerinin önüne seksek oyunu çizen büfe sahibi, gencini yaşlısını çocukluğuna götürdü. Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir büfenin sahibi kentin işlek noktasındaki dükkanının önüne seksek oyunu çizdi. Zamanla çocuk yaşlı herkesin dikkatini çekmeye başlayan yerdeki oyun çizgileri, oynayanları çocukluğuna götürdü.

Mersin'de iş yerinin önüne seksek oyunu çizen büfe sahibi, gencini yaşlısını çocukluğuna götürdü. Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir büfenin sahibi kentin işlek noktasındaki dükkanının önüne seksek oyunu çizdi. Zamanla çocuk yaşlı herkesin dikkatini çekmeye başlayan yerdeki oyun çizgileri, oynayanları çocukluğuna götürdü.

Mersin'de iş yerinin önüne seksek oyunu çizen büfe sahibi, gencini yaşlısını çocukluğuna götürdü. Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir büfenin sahibi kentin işlek noktasındaki dükkanının önüne seksek oyunu çizdi. Zamanla çocuk yaşlı herkesin dikkatini çekmeye başlayan yerdeki oyun çizgileri, oynayanları çocukluğuna götürdü.

Mersin'de iş yerinin önüne seksek oyunu çizen büfe sahibi, gencini yaşlısını çocukluğuna götürdü. Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir büfenin sahibi kentin işlek noktasındaki dükkanının önüne seksek oyunu çizdi. Zamanla çocuk yaşlı herkesin dikkatini çekmeye başlayan yerdeki oyun çizgileri, oynayanları çocukluğuna götürdü.

Mersin'de iş yerinin önüne seksek oyunu çizen büfe sahibi, gencini yaşlısını çocukluğuna götürdü. Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir büfenin sahibi kentin işlek noktasındaki dükkanının önüne seksek oyunu çizdi. Zamanla çocuk yaşlı herkesin dikkatini çekmeye başlayan yerdeki oyun çizgileri, oynayanları çocukluğuna götürdü.