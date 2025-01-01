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Mersin'de Seyir Halindeki Servis Minibüsünde Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir servis minibüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 19:59
Mersin'de Seyir Halindeki Servis Minibüsünde Yangın Çıktı

Mersin'de Yangın Paniği: Servis Minibüsü Alev Alev Yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen bir olayda, Fahrettin Paşa Mahallesi'nde seyir halindeki 33 AVJ 941 plakalı servis minibüsünde yangın çıktı. S.Y. yönetimindeki minibüsün motor kısmında başlayan yangın, sürücünün durumu fark etmesiyle birlikte yol kenarına çekilerek kontrol altına alındı.

Olay Yerine Hızla Ulaşıldı

Yangının bildirilmesinin ardından, bölgeye emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı.

Yangın sonucunda minibüste maddi hasar meydana geldi. Neyse ki, yangın sırasında minibüste bulunan kimse zarar görmedi.

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