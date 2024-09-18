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Mersin'de TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Devam Ediyor

Mersin'de TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali sürüyor. Yarışmaya 45 takım katıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 15:58
Mersin'de TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması Devam Ediyor

Mersin'deki TEKNOFEST Heyecanı

Adana'da 2-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde, Mersin'de gerçekleştirilen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam ediyor.

Yarışmaya Katılımcılar Yoğun İlgi Gösterdi

Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda organize edilen finalde 45 takım ve toplamda 451 yarışmacı mücadele veriyor. Katılımcılar, yarışmanın temel ve ileri kategorilerinde "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında yeteneklerini gösteriyor.

Kenan İlhan'ın Renkli Anlatımı

Yarışmada Mersin temsilcilerinden 18 yaşındaki Kenan İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibiyle birlikte 4 yıldır TEKNOFEST'e katıldıklarını belirtti. İlhan, "Geçmişte birinciliklere de imza attık. Kendimize güveniyoruz. Görevlerimizi oldukça iyi bir şekilde tamamladık." dedi.

Ödüller Belirlendi

20 Eylül'de sona erecek olan İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda, temel kategoride birinci olan takıma 150 bin lira, ikinci takıma 120 bin lira ve üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek. İleri kategoride ise birinci olan takım 200 bin lira, ikinci 150 bin lira ve üçüncü 120 bin lira ödül kazanacak.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti. Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti. Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti. Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti. Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti. Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti. Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti. Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti. Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti. Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti. Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti. Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti. Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti. Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)...

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Mersin'de düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nın finali ikinci gününde devam etti. Katılımcılar, temel ve ileri kategorilerindeki yarışmanın "Torpido fırlatma", "Su altı kabloları takibi ve anomali tespiti" ile "Renk tespiti ve kapıdan geçiş" parkurlarında verilen görevlerde yeteneklerini sergiledi.

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